Ciencia
La convocatoria para empresas que se le cayó al Minciencias (por segundo año consecutivo)

Por segundo año consecutivo, en 2025 en Colombia no hubo convocatoria para que las empresas reciban beneficios tributarios por invertir en innovación y en ciencia. Para algunas personas del sector, las consecuencias ya son palpables. El Ministerio de Ciencias, liderado por Yesenia Olaya, se defiende: afirma que busca asegurar la “rigurosidad” de un proceso que se ha concentrado en grandes empresas.

Fernán Fortich
26 de diciembre de 2025 - 11:57 a. m.
La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya (centro), junto con el presidente Gustavo Petro.
La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya (centro), junto con el presidente Gustavo Petro.
Foto: El Espectador - José Vargas

Hace un par de semanas, el Ministerio de Ciencias anunció que, por segunda vez consecutiva, no habrá resultados para una convocatoria que muchos empresarios estaban esperando y que es clave para la inversión privada en innovación y ciencia en Colombia. Este mecanismo les permitía descontar del pago de impuesto de la renta a destinar recursos en proyectos científicos, como el desarrollo de patentes, o la incorporación en sus nóminas de personal con doctorado para crear productos o servicios.

La alerta ya la había hecho el sector empresarial y...

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
Conoce más

EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 7 minutos
Es el gobierno de la PETRODEMAGOGIA y la PETROCORRUPCION.
GERMAN PRIETO(18557)Hace 52 minutos
Qué desastre la gestión de la ministra Olaya. Otra vez el mismo argumento de que se benefician solo las empresas grandes: quién más puede invertir en ciencia y tecnología si no quienes más capacidad de inversión tienen?
MT(58089)Hace 1 hora
Tiene toda la razón, el gobierno del “cambio”, claro de lo que funcionaba a no hacer nada, sino, vender humo.
