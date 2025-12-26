La convocatoria para empresas que se le cayó al Minciencias (por segundo año consecutivo)

La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya (centro), junto con el presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - José Vargas

Hace un par de semanas, el Ministerio de Ciencias anunció que, por segunda vez consecutiva, no habrá resultados para una convocatoria que muchos empresarios estaban esperando y que es clave para la inversión privada en innovación y ciencia en Colombia. Este mecanismo les permitía descontar del pago de impuesto de la renta a destinar recursos en proyectos científicos, como el desarrollo de patentes, o la incorporación en sus nóminas de personal con doctorado para crear productos o servicios.

La alerta ya la había hecho el sector empresarial y...