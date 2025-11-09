Armero y el Nevado del Ruiz: cómo un desastre cambio la historia de la vulcanología en Colombia

Fumarola sobre el cráter Arenas del Nevado del Ruiz. A casi 5.300 metros de altura, el volcán sigue permanece activo. /Santiago Ramírez. Foto: Santiago Ramírez.

*Hace 40 años, un 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Más de 22.000 personas murieron en Armero, arrasadas por los lahares —flujos de lodo, rocas y escombros— en el desastre volcánico más mortal de la historia moderna de Colombia.

Un año antes de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, hubo informes de visitas previas que reportaron una explosión de azufre en el cráter Arenas, que tornó el glaciar blanco a un tono amarillento. El 22 de diciembre de 1984, unos 326 días antes de la erupción, ocurrieron...