Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Armero y el Nevado del Ruiz: cómo un desastre cambio la historia de la vulcanología en Colombia

Hace 40 años, el 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y arrasó con Armero. Lo que muchos no saben es que durante el año previo, decenas de estudiantes y científicos, nacionales e internacionales, lucharon contra el tiempo y la falta de tecnología para advertir del peligro. “Es muy triste haber trabajado tanto… y que aun así pasara lo que pasó”, recuerdan hoy sus protagonistas. Sus esfuerzos sentaron las bases de la vulcanología en el país.

Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
09 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Fumarola sobre el cráter Arenas del Nevado del Ruiz. A casi 5.300 metros de altura, el volcán sigue permanece activo. /Santiago Ramírez.
Fumarola sobre el cráter Arenas del Nevado del Ruiz. A casi 5.300 metros de altura, el volcán sigue permanece activo. /Santiago Ramírez.
Foto: Santiago Ramírez.

*Hace 40 años, un 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Más de 22.000 personas murieron en Armero, arrasadas por los lahares —flujos de lodo, rocas y escombros— en el desastre volcánico más mortal de la historia moderna de Colombia.

Un año antes de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, hubo informes de visitas previas que reportaron una explosión de azufre en el cráter Arenas, que tornó el glaciar blanco a un tono amarillento. El 22 de diciembre de 1984, unos 326 días antes de la erupción, ocurrieron...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Nevado del Ruiz

Erupción Nevado del Ruiz

40 años de la erupción del Nevado del Ruiz

Tragedia de Armero

Armero y el Nevado del Ruiz

Noticias de ciencia

Vulcanología en Colombia

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.