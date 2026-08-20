La estrella que se mueve a 25.000 km por segundo y podría poner a prueba a Einstein

Imágenes obtenidas con el VLT de la estrella S301 orbitando Sagitario A*. /ESO/GRAVITY collaboration. Foto: ESO/GRAVITY collaboration - ESO/GRAVITY.

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Un equipo de astrónomos y astrónomas europeo ha descubierto la estrella más rápida conocida de nuestra galaxia (Vía Láctea), orbitando el agujero negro que hay en su centro.

“Décadas siguiendo cuidadosamente las estrellas que orbitan el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A*, han llevado al revolucionario descubrimiento de esta prometedora estrella. Debido a que orbita tan cerca de Sagitario A*, S301 abre una nueva ventana para estudiar las propiedades fundamentales del espacio-tiempo en este entorno extremo de agujeros negros”, declaró el premio Nobel Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Garching, Alemania, y miembro fundador de la colaboración que realizó las nuevas observaciones, publicadas en Nature.

Para entender esto, hay que explicar que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo llamado Sagittarius A* o Sgr A*. Tiene una masa de unos 4,3 millones de veces la del Sol. Está a unos 8.300 pársecs, es decir, aproximadamente 27.000 años luz de nosotros. Aunque los científicos no pueden ver directamente el agujero negro, sí pueden observar estrellas que orbitan a su alrededor. Esas estrellas funcionan entonces como una especie de “sensores naturales”: siguiendo sus movimientos, se puede estudiar la gravedad del agujero negro y comprobar predicciones de la relatividad de Einstein.

La nueva estrella que descubrieron los científicos se llama S301. Según informan los autores, tiene varias particularidades. En primer lugar, pasa más cerca del agujero que S2, la estrella más famosa hasta ahora. S301 tiene una órbita de apenas 8,7 años y una excentricidad de aproximadamente 0,98, lo que significa que su órbita es extremadamente alargada. Para ponerlo en perspectiva, S2 tarda unos 16 años en completar una órbita.

“Lo especial de esta estrella es que orbita Sagitario A* en una órbita muy cerrada, tardando solo 8,7 años en completarla, y se acerca al agujero negro a apenas 12 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso es algo sin precedentes”, indica Felix Mang, estudiante de doctorado en MPE y autor del estudio. Según se detalla en una nota de divulgación publicada en el European Southern Observatory, cuando alcanza el punto más cercano al agujero negro en su órbita alrededor del mismo, la estrella viaja a unos 25.000 kilómetros por segundo (100.000 veces más rápido que un avión comercial, o más del 8% de la velocidad de la luz), lo que la convierte en la poseedora del récord de la estrella más rápida de la Vía Láctea.

Pero ¿por qué todo esto es importante? Como la mayoría de las cosas en nuestro Universo, la comunidad astronómica cree que Sagitario A* (el gran agujero negro) gira. Pero no sabemos qué tan rápido lo hace ni hacia dónde apunta su eje de rotación. Los científicos explican que saberlo es importante porque la rotación de un agujero negro modifica el espacio-tiempo que lo rodea. Ese efecto, conocido como arrastre de referencia o frame dragging, puede alterar ligeramente la trayectoria de los objetos que pasan cerca de él.

“Con esta estrella esperamos medir, en los próximos 10 años, el giro del agujero negro”, dice Mang. El investigador Stefan Gillessen, que también tuvo un papel destacado en el estudio, añadió: “Por primera vez, seríamos capaces de medir de forma muy directa el espín de un agujero negro masivo, lo que sería una prueba clave de la teoría de Einstein”. Juan Osorno, astrónomo del Observatorio LIRA de París–PSL, que también tuvo un papel clave en el estudio, agregó: “Sin esta estrella, tendríamos que medir el movimiento de otras estrellas durante varias décadas más para acercarnos a medir el espín del agujero negro”.

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