La evolución de los pájaros podría ser muy diferente a lo que pensábamos

Una nueva investigación muestra evidencia para afirmar que la evolución de los pájaros no es como creíamos. La teoría establecida afirmaba que, tras la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años con el asteroide que impactó en el golfo de Nuevo México, el camino se despejó para que otras especies surgieran. “Pero esa catástrofe no tuvo impacto en las aves modernas”, le dijo a The New York Times Shaoyuan Wu, biólogo evolutivo de la Universidad Normal de Jiangsu en Xuzhou, China.

De manera más específica, investigadores de múltiples instituciones se unieron para publicar un reciente artículo en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en el que analizaban el ADN de 124 especies de aves mediante la reconstrucción de un árbol genealógico con diferentes ramificaciones.

La ramificación más antigua reconstruyó dos linajes: uno con los avestruces y emúes actuales, y otro con las demás aves que actualmente existen. Así, lograron estimar las diversas mutaciones que ocurrieron a lo largo del tiempo.

Tras cruzar esa información con otros 19 fósiles de aves que el equipo analizó, los investigadores encontraron que muchos linajes ya habían mutado mucho antes de que ocurriera el evento de extinción masiva. De hecho, otro de los resultados mostró que todas las aves vivas comparten un ancestro de hace 130 millones de años.

Así, antes y después del asteroide, las mutaciones sucedieron en momentos de diferente constancia. En diálogo con el NY Times, Wu concluyó que esto pudo haber sido dada la “creciente diversidad de plantas e insectos” que incrementó con el tiempo.

Sin embargo, el equipo del NY Times también buscó la opinión de otros investigadores respecto al estudio publicado por el equipo de Wu, y Jacob Berv, biólogo evolutivo de la Universidad de Michigan, dijo que uno de los problemas del reciente artículo es que no hay fósiles de aves vivas antes del asteroide que puedan comprobar su conclusión.

También, en palabras de Berv, la mayoría de los grupos principales de aves pudieron surgir después del asteroide, pues el impacto pudo eliminar la presencia de pájaros más grandes que antes habitaban la Tierra, dejando únicamente a las pequeñas -que además se reproducen más rápido- para que dieran paso a la evolución actual. Igualmente, Berv afirmó que los hallazgos realizados por el equipo de Wu le abre la puerta a otras investigaciones que puedan analizar la historia de las aves.

