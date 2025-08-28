No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ciencia
28 de agosto de 2025 - 10:00 p. m.

La expedición submarina al fondo del océano colombiano que tumbaron a último minuto

Si fue una de las personas que siguió la transmisión en vivo de los científicos argentinos del CONICET, que estaban explorando el océano profundo en el cañón Mar del Plata, debe saber que Colombia estuvo muy cerca de hacer una muy similar hace unos años. Todo estaba listo para empezar, pero los investigadores se quedaron con las maletas listas, pues una entidad canceló todo a última hora. Le contamos qué sucedió con esa expedición frustrada al fondo del mar colombiano.

Sergio Silva Numa

Sergio Silva Numa

Unidad de Video

