Ciencia
La explicación que hacía falta sobre la grave sequía en los Llanos Orientales

En 2014 ocurrió en Colombia un fenómeno que puso a todo el país a hablar de los Llanos Orientales: una “intensa sequía” estaba causando la muerte de miles de animales en Casanare. Muchos buscaron culpables y hasta intervinieron los entes de control. Pero, tras años de estudio, un grupo de científicos encontró una explicación que nadie consideró en su momento

Sergio Silva Numa
09 de enero de 2026 - 11:58 a. m.
Imagen de 2014, cuando se presentó la sequía que hubo en Paz de Ariporo, Casanare.
Hace un par de días, un viejo amigo volvió hacerme la misma invitación que me ha hecho en los últimos años: “¿Cuándo planeamos el viaje a Casanare?”, me preguntó, con la esperanza de que alguien le ponga atención a la tala de los morichales (“¡se nos van a acabar!”), como consecuencia de la expansión de cultivos de arroz. Como en tantas otras ocasiones, dije que sí. “Pero tiene que ser en abril, cuando ya no esté tan seco”, respondió. Como es usual, él, sus vecinos y su familia esperan que la lluvia llegue después de los tiempos de “sequía”...

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
