Ciencia
La explosión de una estrella podría ayudar a entender nuestro origen

La inusual explosión desprendió las capas internas de una estrella moribunda y ofreció pistas sobre cómo se forjaron los elementos que componen la vida en la Tierra.

Jonathan O’Callaghan / The New York Times
25 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Supernova SN 2021yfj.
Supernova SN 2021yfj.
Foto: Adam Makarenko/Keck Observatory

Carl Sagan dijo una vez que todos estamos hechos de materia estelar. Los astrónomos llevan mucho tiempo prediciendo que algunos de los elementos más pesados del universo que componen nuestro propio ser, como el carbono y el oxígeno, se forjan en el interior de las estrellas y se liberan cuando mueren y explotan en potentes supernovas.

Pero...

Por Jonathan O’Callaghan / The New York Times

