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La historia detrás del descubrimiento de la primera cueva con arte rupestre en Colombia

A 200 metros de profundidad, investigadores hallaron arte rupestre en una cueva subterránea de Santander. Aunque ya fue saqueada, de confirmarse que las figuras fueron realizadas con material vegetal, su investigación abre la puerta para la primera datación de arte rupestre en Colombia.

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Daniela Bueno y Fernán Fortich
20 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
En opinión de los investigadores, la cueva no es tan profunda: tiene unos 200 metros —para ponerlo en perspectiva, la cueva más profunda del mundo cuenta con una profundidad vertical confirmada de 2.212 metros—.
En opinión de los investigadores, la cueva no es tan profunda: tiene unos 200 metros —para ponerlo en perspectiva, la cueva más profunda del mundo cuenta con una profundidad vertical confirmada de 2.212 metros—.
Foto: Mind Planet

Hace un par de semanas, investigadores del Instituto Humboldt y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) anunciaron el hallazgo de algo que no se ha visto mucho en Colombia y que sólo se ha encontrado un par de veces en el continente: arte rupestre dentro de una cueva con cientos de metros de profundidad y en un entorno de completa oscuridad.

Ocurrió en el departamento que tiene la mayor cantidad de cuevas del país y donde hay cientos de registros de arte rupestre en cuevas naturales poco profundas, Santander....

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
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