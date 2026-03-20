La historia detrás del descubrimiento de la primera cueva con arte rupestre en Colombia

En opinión de los investigadores, la cueva no es tan profunda: tiene unos 200 metros —para ponerlo en perspectiva, la cueva más profunda del mundo cuenta con una profundidad vertical confirmada de 2.212 metros—. Foto: Mind Planet

Hace un par de semanas, investigadores del Instituto Humboldt y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) anunciaron el hallazgo de algo que no se ha visto mucho en Colombia y que sólo se ha encontrado un par de veces en el continente: arte rupestre dentro de una cueva con cientos de metros de profundidad y en un entorno de completa oscuridad.

Ocurrió en el departamento que tiene la mayor cantidad de cuevas del país y donde hay cientos de registros de arte rupestre en cuevas naturales poco profundas, Santander....