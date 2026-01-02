¿La IA y sus traducciones en tiempo real hará que aprender otro idioma sea cosa del pasado?

El bilingüismo funciona como una “reserva cognitiva”, una especie de capacidad cerebral extra que ayuda a mantener las funciones cognitivas, aunque aún no se sabe exactamente cómo se forma esta reserva. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Cada vez es más común ver herramientas de inteligencia artificial que prometen hacer más fácil comunicarse con personas que hablan otros idiomas, sin necesitarlos aprender. Básicamente, se trata de aplicaciones que pueden traducir texto en tiempo real, transcribir conversaciones, generar subtítulos automáticos o incluso producir traducciones de voz con cierta naturalidad. Estas tecnologías buscan derribar la barrera del idioma, acercar personas y facilitar la comunicación global, pero han abierto también una pregunta muy interesante:...