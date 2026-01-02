Logo El Espectador
Ciencia
¿La IA y sus traducciones en tiempo real hará que aprender otro idioma sea cosa del pasado?

Aunque la inteligencia artificial facilita la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas, los expertos insisten en que aprender un idioma sigue teniendo un valor único e insustituible. Además de mejorar la memoria y fortalecer el cerebro, dominar otra lengua desarrolla creatividad, empatía, identidad y sentido de comunidad, beneficios que la tecnología apenas puede replicar.

Redacción Ciencia
03 de enero de 2026 - 01:09 a. m.
El bilingüismo funciona como una “reserva cognitiva”, una especie de capacidad cerebral extra que ayuda a mantener las funciones cognitivas, aunque aún no se sabe exactamente cómo se forma esta reserva.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Cada vez es más común ver herramientas de inteligencia artificial que prometen hacer más fácil comunicarse con personas que hablan otros idiomas, sin necesitarlos aprender. Básicamente, se trata de aplicaciones que pueden traducir texto en tiempo real, transcribir conversaciones, generar subtítulos automáticos o incluso producir traducciones de voz con cierta naturalidad. Estas tecnologías buscan derribar la barrera del idioma, acercar personas y facilitar la comunicación global, pero han abierto también una pregunta muy interesante:...

Por Redacción Ciencia

