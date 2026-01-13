La inflación también tiene algo que ver con su salud mental

Foto: Jonathan Bejarano
En los últimos años, el consenso en el mundo científico y entre los investigadores sociales señala que vivir en un país o una región con una alta desigualdad de ingresos perjudica el bienestar y la salud mental de las personas, independientemente de sus ingresos.
Es una idea que ha prevalecido, pero un estudio publicado en Nature y liderado por Nicholas Sommet, doctor en psicología social de la Universidad de Lausanne (Suiza), acaba de mostrar que no hay tanta certeza detrás de esta afirmación. Al examinar con...
Por Fernán Fortich
Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación