La IA ayudó a identificar al criminal nazi protagonista de una de las fotos del Holocausto

Aunque la foto se titula 'El último judío en Vinnitsa', la investigación demostró que el crimen ocurrió en Berdychiv .Imagen: USHMM-Archivo 2021.159. Foto: USHMM-Archivo 2021.159.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Holocausto organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi dejó cientos de fotografías estremecedoras que dan cuenta de los crímenes cometidos por los nazis. Una de las imágenes más conocidas es la de “El último judío de Vinnitsa”, donde se ve a un criminal nazi a punto de dispararle en la cabeza a un hombre judío, mientras está rodeado de soldados alemanes que esperan el momento, y una fosa con decenas de cuerpos, en la parte inferior, donde terminaría la víctima.

La fotografía fue tomada en 1941 por un autor anónimo, pero solo se conoció 20 años después, durante el juicio del alto funcionario nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. La imagen estuvo décadas bajo la propiedad de un exprisionero judío llamado Al Moss, quien la cedió a la prensa al final de la Segunda Guerra Mundial para demostrar las atrocidades cometidas durante el Holocausto.

(Lea también: El caso del hombre al que un tatuaje con tinta roja le provocó vitíligo y caída de cabello)

La identidad de quienes aparecen en la imagen, especialmente de la víctima y el asesino, había sido todo un misterio para los historiadores. Sin embargo, gracias al trabajo del experto Jürgen Matthäus y la ayuda de la inteligencia artificial, se encontró una coincidencia con un 99 % de certeza del hombre que aparece apuntando a la víctima.

Según el estudio publicado en la revista Historical Studies, el nombre del criminal sería Jakobus Onnen, y a diferencia de lo que se creía hasta el momento, el hecho no ocurrió Vínnytsia, Ucrania, sino en Berdychiv, a unos 150 kilómetros de Kiev, en este mismo país.

El historiador Matthäus le contó al medio alemán, Deutsche Welle (DW), que el error se descubrió por pura casualidad, cuando el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington recibió los diarios de guerra del soldado austriaco de la Wehrmacht Walter Materna, destacado en Berdychiv en 1941. Estos incluían una copia de esta foto, en mejor calidad, y en la parte posterior se leía: “Finales de julio de 1941. Ejecución de judíos por las SS en la ciudadela de Berdychiv. 28 de julio de 1941″.

(Lea: La caza de ballenas comenzó en Sudamérica mucho antes de lo que se creía)

Matthäus recibió varias pistas que afirmaban haber reconocido al asesino. Una de ellas provenía de un profesor de secundaria jubilado que escribió que la “horripilante imagen” había influido en su familia durante décadas “porque muestra a un miembro de las SS que se parece a un tío de mi esposa, hermano de su madre... Un tío que estuvo ‘en el lugar’ como miembro del Einsatzgruppe C durante el período en cuestión”, escribió Matthäus en el Journal of Historical Science.

El tío que mencionan era Jakobus Onnen, quien se unió a las Sturmabteilung (o SA), una organización paramilitar del Partido Nazi y un año después se incorporó a las SS. Onnen nunca fue investigado porque murió en batalla en agosto de 1943. Además, su hermana había destruido una colección de cartas que él le había enviado, eliminando la posibilidad de usarlas para reconstruir los acontecimientos, como relata la DW.

Sin embargo, los expertos en inteligencia artificial intervinieron y lograron determinar la identidad del asesino mediante un software de reconocimiento facial basado en IA con un alto grado de certeza. Esta hazaña se logró en gran medida gracias a la ayuda del profesor de secundaria, quien reconoció a su familiar en la imagen y envió fotos para compararlas.

“Este es un gran paso adelante para llegar a la realidad histórica del Holocausto . Estos son los momentos en los que, sí puedo generalizar, los historiadores realmente piensan: ‘Ajá, aquí realmente he superado los límites de lo que sabemos’”, dijo Matthäus a DW.

La identidad de la víctima de la fotografía aún no se ha identificado, pero el historiador y varios de sus colegas esperan descifrarla.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬