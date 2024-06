La madriguera de este pequeño animal sirve de refugio colectivo en tiempos de crisis

Los wombats, conocidos por sus cuerpos compactos y pelaje denso, cavan extensas madrigueras subterráneas que pueden ofrecer refugio seguro durante los incendios. /Grant Linley Foto: Grant Linley

Entre 2019 y 2020, el fuego de varios incendios forestales en Australia arrasó con más de 10 millones de hectáreas de bosques del sureste de ese país, incluida una cantidad récord (1,8 millones de hectáreas) quemadas con alta gravedad, afectando a casi 3 mil millones de animales vertebrados. Durante esas semanas, se hizo viral una curiosa historia animal: wombats (pequeños mamíferos marsupiales robustos y de patas cortas) que supuestamente empujaban a otros animales a sus madrigueras para protegerlos del fuego.

La historia, que pintaba a un pequeño animal solidario que se convertía en el héroe del bosque, era falsa. Pero aun así, se puede extraer de ese pintoresco relato algunos elementos de verdad que pueden ser muy importantes para la conservación. Así lo sugiere una nueva investigación publicada en el Journal of Mammalogy. (Puede ver: SpaceX, de Elon Musk, logra su primer amerizaje tras cuatro intentos)

Pero, ¿qué de verdad podría tener esa historia? Bueno, pues sucede que los wombats son los marsupiales excavadores más grandes del planeta. Excavan y utilizan múltiples madrigueras que consisten en una gran red de túneles subterráneos que pueden tener más de 15 metros de largo, con múltiples entradas. Estos pequeños animales están activos en los bosques después de un incendio, por lo que tienen la capacidad de mantener madrigueras en hábitats quemados. Los investigadores, entonces, se hicieron una pregunta sencilla: ¿podrían estas madrigueras proporcionar refugio a otros animales de los impactos del fuego?

Para responderla, monitorearon la actividad de una variedad de vertebrados nativos alrededor de madrigueras de wombats en hábitats que ardieron con diversa gravedad durante los incendios forestales de 2019 y 2020, y en zonas cercanas, pero no quemadas. Las cámaras trampa que instalaron registraron 746.674 imágenes que contenían 370.845 imágenes de vida silvestre. En ellas, aparecían 15.723 animales individuales de 56 especies, compuestas por 19 especies de mamíferos, 33 de aves y 4 de reptiles.

Excluyendo al wombat, presente en casi todas las imágenes, los investigadores identificaron 48 especies en las madrigueras y 43 en sitios de control. La presencia de las madrigueras en el ambiente se asoció con un aumento de la actividad de muchas especies animales nativas. Las especies más pequeñas fueron más activas alrededor de estas madrigueras, en comparación con las especies más grandes. Después de graves incendios forestales, muchas especies siguieron asociadas con estas madrigueras, lo que, según la investigación, apoya la idea de que las madrigueras actúan como refugios en tiempos difíciles.

Se detectaron numerosos ejemplos de especies más pequeñas que utilizaron las madrigueras del wombat, incluidas la rata arbustiva, la rata negra, el equidna de pico corto, el alcaudón gris, el trepador de árboles de garganta blanca y el monitor de encaje. “Nuestro método de estudio puede incluso haber subestimado la actividad de algunas de estas especies, ya que las cámaras trampa suelen ser menos efectivas para capturar especies más pequeñas de mamíferos, aves y reptiles”, escriben. De hecho, otros investigadores han documentado pequeños mamíferos entrando y saliendo de las madrigueras.

¿Y por qué es tan importante el tamaño? Por supuesto, las especies más grandes pueden no caber en la madriguera. Pero no solo eso: los wombat comunes son mamíferos corpulentos y robustos, con manifestaciones ocasionales de agresividad. Se sabe que compiten por los recursos. “Por lo tanto, es posible que el wombat común disuada activamente a los competidores más grandes de sus madrigueras, o que los macrópodos eviten las madrigueras para reducir el riesgo de un encuentro negativo, ya que el wombat común defiende vigorosamente sus territorios contra intrusos no deseados”, escriben los científicos.

Ahora, ¿las madrigueras protegen del fuego? Para los pequeños vertebrados que son vulnerables a los depredadores, muchos refugios inflamables, como los troncos, son consumidos por incendios graves. Las madrigueras de wombat, en contraste, sobreviven al fuego y pueden persistir durante décadas, proporcionan potencialmente un importante refugio después del incendio. El estudio encontró que, aunque los incendios no afectaron mucho a algunas especies, sí hicieron que más animales se reunieran cerca de las madrigueras. Así podían interactuar, buscar comida y sentirse más seguros de los depredadores.

“La importancia de los ingenieros de ecosistemas para proporcionar refugio crítico a otras especies resalta el riesgo de coextinciones que a menudo se pasa por alto debido a la pérdida de madrigueras”, escriben.

Las madrigueras no solo podrían proteger del fuego, sino que incluso podrían ser fuente de agua. Los científicos observaron varios casos de madrigueras de wombat llenándose de agua, “lo que indica que el suministro de agua puede ser otra función ecológica que desempeñan”, se puede leer. Animales como el canguro gris oriental, el ualabí de cuello rojo y el ualabí de pantano fueron capturados bebiendo de sus madrigueras, lo que sugiere que las madrigueras podrían proporcionar un recurso hídrico importante para los animales, aunque es posible que solo brinden servicios durante períodos de baja disponibilidad de agua.

Todo esto hace posible, concluyen, que “el valor de los excavadores como proveedores de refugio y refugio probablemente aumente después de la perturbación en una variedad de ecosistemas”. Con la posibilidad de vivir incendios forestales cada vez más grandes y graves en todo el mundo, los investigadores creen crucial entender cómo los animales sobreviven y se recuperan después de estos eventos extremos. Entonces, si bien la historia de las redes sociales no fue 100% cierta, la ciencia sí tiene pruebas de que las madrigueras de wombats fueron muy importantes en los bosques de Australia que a menudo sufren incendios. Y podrían seguir siéndolo. (Puede ver: Después del carbón: lo que quedó de la explotación minera en el Cesar)