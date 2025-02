La misión de la NASA con la que quieren fotografiar las llamaradas del Sol en 3D

La misión está compuesta por cuatro satélites que esperan obtener más información que cualquier misión anterior centrada en la corona y el viento solar. Su visión del astro será las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se espera que rastreen eventos como las tormentas solares, entre ellas las eyecciones de masa coronal (CME). REMITIDA / HANDOUT por NASA/SDO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/10/2024 Foto: NASA/SDO - NASA/SDO

La NASA está próxima a realizar el lanzamiento de su misión PUNCH, con la que espera obtener imágenes en tercera dimensión del Sol. De manera más puntual, el proyecto tiene como propósito obtener mayor información de la corona y el viento solar, para así tener predicciones más precisas sobre la llegada de eventos meteorológicos espaciales a la Tierra.

PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) está programada para lanzarse aproximadamente el 28 de febrero a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Base de Vanderberg, California, en Estados Unidos.

“Lo que esperamos que PUNCH aporte a la humanidad es la capacidad de ver realmente, por primera vez, dónde vivimos dentro del propio viento solar”, dijo en un comunicado Craig DeForest, investigador principal de PUNCH.

La misión está compuesta por cuatro satélites que esperan obtener más información que cualquier misión anterior centrada en la corona y el viento solar. Su visión del astro será las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se espera que rastreen eventos como las tormentas solares, entre ellas las eyecciones de masa coronal (CME).

Las cámaras normales toman imágenes en 2D, lo que hace que los objetos tridimensionales pierdan información al quedar comprimidos en un solo plano. Sin embargo, PUNCH usa una propiedad de la luz llamada polarización para reconstruir imágenes en 3D.

Cuando la luz del Sol choca con el material de la corona y el viento solar, se polariza, lo que significa que sus ondas oscilan en una dirección específica. Este efecto es similar al de las gafas de sol polarizadas, que reducen reflejos en el agua o el metal.

Cada nave de PUNCH tiene un polarímetro con tres filtros polarizadores que permiten capturar detalles sobre la dirección del movimiento del material solar, información que las cámaras normales no pueden registrar.

“Esta nueva perspectiva permitirá a los científicos discernir la trayectoria y la velocidad exactas de las eyecciones de masa coronal a medida que se mueven a través del sistema solar interior”, dijo DeForest. “Esto mejora los instrumentos actuales de dos maneras: con imágenes tridimensionales que nos permiten localizar y rastrear las eyecciones de masa coronal que vienen directamente hacia nosotros; y con un amplio campo de visión, que nos permite rastrear esas eyecciones de masa coronal desde el Sol hasta la Tierra”.

