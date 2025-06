La misión japonesa que aterrizaría en la Luna perdió comunicación, ¿qué pasó?

Resilience transportaba el microrrover europeo Tenacious, diseñado para recolectar muestras en la superficie lunar y realizar experimentos orientados a la producción de oxígeno e hidrógeno, así como al cultivo de algas en el entorno lunar. Foto: ESA - Daniel Resa

La empresa japonesa Ispace enfrentó un nuevo revés en su ambicioso programa de exploración lunar. El 5 de junio de 2025, su módulo de aterrizaje Resilience perdió comunicación con el centro de control durante la fase final de descenso hacia la superficie lunar, específicamente en la región de Mare Frigoris. Este incidente marca el segundo intento fallido de la compañía por lograr un alunizaje exitoso, tras el fracaso de la misión Hakuto-R en 2023.

Como lo contamos anteriormente en estas páginas, Resilience transportaba el microrrover europeo Tenacious, diseñado para recolectar muestras en la superficie lunar y realizar experimentos orientados a la producción de oxígeno e hidrógeno, así como al cultivo de algas en el entorno lunar. La misión contaba con el respaldo de la Agencia Espacial Europea (ESA) y financiación parcial de Luxemburgo.

El objetivo de Ispace es liderar la explotación comercial de recursos lunares y establecer una economía “cislunar”. La empresa colabora con la NASA y la ESA en futuras misiones, incluyendo exploraciones polares. Sin embargo, la pérdida de contacto con Resilience representa un desafío significativo para estos planes y para la participación de Japón en la nueva carrera espacial.

Estaba previsto que el módulo aterrizara alrededor de las 3:00 p. m. hora colombiana. Aunque se contemplaba que el mensaje de confirmación pudiera llegar tarde, no fue sino hasta que pasaron 20 minutos que los científicos indicaron que el contacto no pudo ser establecido. No obstante, los líderes de la misión afirmaron que “seguirán intentando comunicarse con el aterrizador”.

A pesar de este contratiempo, Ispace ha reafirmado su compromiso con la exploración lunar y continúa desarrollando futuras misiones, aprendiendo de los desafíos enfrentados en sus intentos anteriores.

Estos desarrollos hacen parte de un ecosistema creciente de iniciativas privadas que buscan reducir los costos de acceso al espacio y demostrar nuevas capacidades tecnológicas. Aunque la NASA y otras agencias públicas siguen liderando la exploración lunar, actores como ispace, con el respaldo de inversionistas y clientes institucionales, apuntan a ofrecer servicios regulares en la superficie de la Luna.

Para Japón, esta misión representa un paso más en su intención de posicionarse como un actor relevante en la nueva carrera espacial, que no solo involucra soberanía científica, sino también intereses económicos a largo plazo.

