El esperado telescopio, que está construyéndose entre 17 países y busca ser el sucesor del Hubble, no será lanzado en la fecha prevista: en marzo del 2021.

El telescopio espacial James Webb (JWST) no podrá ser lanzado al espacio en la fecha prevista (marzo de 2021), debido a que la pandemia de coronavirus ralentizó el trabajo en la nave espacial. (Lea Los problemas con la hipótesis de Rosselli sobre el debilitamiento del coronavirus)

En una presentación en una reunión en línea de la Junta de Estudios Espaciales de las Academias Nacionales, Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencias de la NASA, dijo que el trabajo en JWST había ido bien en meses antes de la pandemia, pero que la desaceleración en el trabajo desde marzo hizo imposible mantener la misión en su calendario anterior.

"No lanzaremos en marzo", dijo, en relación a la que ha sido la última fecha de lanzamiento prevista para la misión. "Eso no está en las cartas en este momento. No es porque hicieran algo mal", comentó, citado por Space News.

Cuando la NASA comenzó a cerrar sus centros de campo en marzo debido a la pandemia, el personal que había estado supervisando la integración y las pruebas del telescopio espacial en una instalación de Northrop Grumman en el sur de California regresó a casa.

A pesar de los comentarios iniciales de los funcionarios de la NASA de que el trabajo se suspendería por completo en el telescopio, las actividades continuaron, incluida una prueba anunciada por la NASA el 9 de junio de su Asamblea de Torre Desplegable que separa el espejo del cuerpo principal de la nave espacial. Sin embargo, ese trabajo ha sido más lento que antes de la pandemia.

La NASA aún no ha establecido una nueva fecha de lanzamiento para JWST. "Lo que debemos hacer es aprender la nueva eficiencia" de trabajar en las condiciones actuales, dijo Zurbuchen. "Necesitamos calibrar eso a través de una revisión del cronograma y seguir adelante". Una evaluación del calendario, dijo, estaba prevista para julio, y Zurbuchen es optimista respecto que se produzca el lanzamiento en algún momento en 2021 en un cohete Ariane 5 de la Guayana Francesa.

La misión JWST ha sufrido años de demoras en el lanzamiento y miles de millones de dólares en sobrecostos: la NASA mantuvo octubre de 2018 como fecha de lanzamiento durante varios años antes de caer el año anterior hasta principios de 2019, para luego demorarse hasta marzo de 2021, mientras que su coste creció un 10%, hasta 8.800 millones de dólares.