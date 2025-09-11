No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ciencia

La NASA desmiente que el cometa 3I/Atlas sea tecnología extraterrestre

La NASA salió al paso de las especulaciones sobre el cometa interestelar 3I/Atlas: no hay evidencia de que sea alienígena, aunque su velocidad y trayectoria lo hagan único.

Redacción Ciencia
11 de septiembre de 2025 - 06:45 p. m.
El 3I/Atlas no se acercará más a nuestro planeta que unos 270 millones de kilómetros (170 millones de millas), y pasará relativamente cerca de Marte, Júpiter y Venus antes de abandonar el sistema solar.
El 3I/Atlas no se acercará más a nuestro planeta que unos 270 millones de kilómetros (170 millones de millas), y pasará relativamente cerca de Marte, Júpiter y Venus antes de abandonar el sistema solar.
Foto: Space Telescope Science Institut
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¿Podría un objeto que viaja a más de 200.000 kilómetros por hora ser una nave alienígena encubierta? Esa fue la hipótesis que lanzó Avi Loeb, astrónomo de Harvard, en un artículo reciente sobre el cometa interestelar 3I/Atlas, descubierto en julio de este año en Chile. Aunque la idea encendió titulares en todo el mundo, los científicos de la NASA acaban de desmentirla categóricamente.

Según reportó The Guardian, la agencia espacial estadounidense ha seguido de cerca el comportamiento del objeto con telescopios terrestres y espaciales, y asegura que se trata de un cometa común y corriente. “Parece un cometa, actúa como un cometa y se comporta como tal en prácticamente todos los sentidos”, explicó Tom Statler, científico principal de cuerpos pequeños del sistema solar en la NASA, citado por el diario británico.

Vínculos relacionados

Así hallaron un particular planeta con una atmósfera hecha casi solo de carbono
Coquetear con IA: Meta y sus bots controvertidos
Contraloría halla fallas en proyectos de ciencia y energía por $78.874 millones

El debate comenzó porque, de acuerdo con Loeb, el cometa no mostró al inicio la clásica “cola” de polvo y gas que suelen presentar estos cuerpos cuando se acercan al Sol. Para él, esa ausencia (sumada a una trayectoria poco convencional) abría la puerta a pensar en una tecnología extraterrestre. Incluso fue más allá: planteó que, oculto tras el Sol en octubre, el objeto podría ejecutar una maniobra secreta con “intenciones malignas” hacia la Tierra.

La NASA, sin embargo, descartó cualquier amenaza. El 3I/Atlas no se acercará más a nuestro planeta que unos 270 millones de kilómetros (170 millones de millas), y pasará relativamente cerca de Marte, Júpiter y Venus antes de abandonar el sistema solar. “El hecho de que tenga algunas particularidades no lo hace extraordinario”, añadió Statler en declaraciones recogidas por The Guardian. “Los cometas son mezclas de hielo y polvo que, al calentarse, reaccionan de maneras inesperadas. Esa variabilidad es lo que los hace fascinantes de estudiar”.

Imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble sugieren que el cometa mide unos 5,6 kilómetros de ancho y viaja a más de 209.000 kilómetros por hora, la velocidad más alta registrada para un visitante interestelar. Pese a estas cifras, los expertos insisten en que su naturaleza es completamente natural.

Loeb, por su parte, ha matizado sus palabras y reconoce que “la hipótesis más sencilla es que 3I/Atlas es un cometa”. Su interés, dijo, es mantener abierta la discusión científica y no descartar posibilidades por inverosímiles que parezcan. “Mantengamos la curiosidad infantil y busquemos pruebas, en lugar de fingir que ya tenemos todas las respuestas”, escribió en su blog, citado por The Guardian.

Lo cierto es que 3I/Atlas es apenas el tercer objeto interestelar identificado en nuestro vecindario cósmico. Para la NASA, el verdadero valor de este hallazgo no está en las teorías sobre civilizaciones alienígenas, sino en la oportunidad inédita de analizar, con el instrumental actual, la composición de sistemas solares distintos al nuestro.

Por Redacción Ciencia

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Colombia hoy

Colombia hoy

Ciencia hoy

3I/Atlas

NASA hoy

Cometa 3I/Atlas

3I/Atlas hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar