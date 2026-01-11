La NASA dio detalles del regreso a la Tierra de la tripulación 11

Fotografía del 3 de julio de 2025 cedida por SpaceX donde aparece la tripulación de la misión de la Crew-11 (desde la izquierda) Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos; Mike Fincke y Zena Cardman, de la NASA, y Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA. NASA. EFE/SpaceX Foto: EFE - SpaceX

Este jueves, 15 de enero, se espera el regreso del Crew 11, la misión de rotación de tripulación del sistema de transporte espacial humano de la NASA y SpaceX. Aunque su regreso estaba programado para mediados del próximo mes, la semana pasada la NASA informó que estaban evaluando adelantar el regreso a la Tierra de la tripulación por una situación de salud de uno de los astronautas.

Según la NASA, el retorno se hará en la madrugada del jueves. “Los administradores de la misión continúan monitoreando las condiciones en la zona de recuperación, ya que el desacoplamiento de la nave espacial Dragon de SpaceX depende de la preparación de la nave espacial, la preparación del equipo de recuperación, el clima, el estado del mar y otros factores”, escribió la agencia.

La NASA explicó que debido a la privacidad médica, no pueden compartir más detalles sobre el miembro de la tripulación que ha presentado dificultades de salud, pero informaron que se encuentra estable.

La tripulación está conformada por cuatro astronautas: Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA, Kimiya Yui, de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov.

Debido a esta misma situación, la tripulación canceló una caminata espacial prevista para el 8 de enero, en la que Fincke y Cardman finalizarían la preparación de un canal de energía para el despliegue de paneles solares y llevarían a cabo experimentos con microbios y microorganismos. Esta iba a ser la décima caminata espacial para Fincke y la primera para Cardmand.

La Crew-11 se ancló en la Estación Espacial Internacional en agosto de 2025. Este fue el duodécimo vuelo de la nave espacial SpaceX Dragon con personas como parte del Programa de Tripulación Comercial de la NASA.

