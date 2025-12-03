La NASA encontró, por primera vez, glucosa en una muestra de asteroide traída a la Tierra

Esta imagen de Bennu es un mosaico que está compuesta por 12 fotografías recolectadas por la nave espacial OSIRIS-REx. Foto: NASA

La sonda espacial OSIRIS-REx trajo a la Tierra muestras del asteroide Bennu que han sido estudiadas por varios científicos de la NASA desde su llegada en septiembre de 2023.

Esta semana, los científicos publicaron tres investigaciones en las que, según la NASA, se reportaron importantes hallazgos en las muestras prístinas de este asteroide.

Una de ellas, publicada en la revista Nature Geoscience, es el hallazgo de azúcares esenciales para la biología en los análisis de Bennu. Dos tipos de azúcares y un registro inédito para una muestra traída de fuera de la Tierra hicieron parte de esta investigación.

“Se encontraron el azúcar de cinco carbonos, la ribosa, y, por primera vez en una muestra extraterrestre, la glucosa de seis carbonos. Si bien estos azúcares no constituyen evidencia de vida, su detección, junto con detecciones previas de aminoácidos, nucleobases y ácidos carboxílicos en muestras de Bennu, demuestra que los componentes básicos de las moléculas biológicas estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar", explicó la NASA en un comunicado.

Este hallazgo, junto a otros análisis que han hecho los científicos en las muestras de Bennu, indica que todos los componentes de la molécula de ARN, esencial para la existencia de vida en la Tierra, están presentes en ese asteroide.

“El descubrimiento de ribosa en muestras de asteroides no es una completa sorpresa. La ribosa ya se había encontrado en dos meteoritos recuperados en la Tierra. Lo importante de las muestras de Bennu es que los investigadores no encontraron desoxirribosa. Si Bennu sirve de indicio, esto significa que la ribosa podría haber sido más común que la desoxirribosa en entornos del sistema solar primitivo”, aseguró la agencia espacial.

Las investigaciones que se están haciendo en las muestras de este asteroide han dado pistas sobre la formación de nuestro sistema solar y de la vida como la conocemos en nuestro planeta.

El hallazgo de glucosa, además, es el primero de una fuente de energía esencial para la vida en una muestra traída de fuera del planeta, algo que indica que la glucosa estuvo presente en el sistema solar primitivo.

