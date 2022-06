La Nasa nombra a la colombiana Diana Trujillo como nueva directora de vuelo

Diana Trujillo también fue jefa de misión para Perseverance, el vehículo explorador de la Nasa en Marte, y lideró la puesta en servicio de Ingenuity, el primer helicóptero que ha operado en otro planeta. Foto: Getty Images

La Nasa, la agencia espacial de Estados Unidos, acaba de nombrar a la ingeniera aeroespacial colombiana Diana Trujillo como nueva directora de vuelo, junto a otras seis personas, todas de Estados Unidos. La responsabilidad de Trujillo y sus compañeros y compañeras será supervisar las operaciones de las misiones de la Estación Espacial Internacional, de la tripulación comercial y del programa Artemis.

“Estas personas altamente calificadas serán responsables de mantener seguros a los astronautas y de ejecutar misiones de vuelos espaciales tripulados”, explicó para la Nasa el Director de Operaciones de Vuelo de la agencia, Norm Knight. “Teníamos muchos candidatos destacados tanto dentro de la agencia como en la industria de los vuelos espaciales, lo que es una excelente señal del enorme talento que existe aquí en la Nasa y dentro de la creciente comunidad de los viajes espaciales”.

Trujillo es oriunda de Cali, en el pacífico colombiano. Antes de esta nueva responsabilidad, trabajó como supervisora del grupo de planificación y secuenciación integrada para misiones de superficie en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, cargo desde donde apoyó las operaciones de las misiones de exploración de la agencia que están en curso en la superficie de Marte.

También fue jefa de misión para Perseverance, el vehículo explorador de la Nasa en Marte, y lideró la puesta en servicio de Ingenuity, el primer helicóptero que ha operado en otro planeta.

A finales de 2021, en octubre, fue reconocida en los Premios en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) 2021 de la Fundación para la Herencia Hispana. Trujillo llegó a Estados Unidos cuando tenía 17 años. Se fue de Colombia por la difícil situación que vivía con su madre, en la que, en más de una ocasión, no tenían qué comer. “En el divorcio de mis padres hubo mucho conflicto y ella no se iba a quedar con nada. Llegamos a la conclusión de que si permanecía en Colombia me tocaría ponerme a trabajar y postergar mis estudios”, le decía a este periódico en diciembre de 2021.

En Estados Unidos aterrizó sin saber inglés y solo con US$300. Durante tres años trabajó limpiando casas y en una panadería para pagar cursos de inglés. En 2007 fue la única latina en alcanzar un puesto en la NASA para realizar unas pasantías de verano. Tras las pasantías, empezó a trabajar en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), donde construyen la mayoría de las naves espaciales no tripuladas. Luego integró el equipo del brazo robótico de la misión Curiosity, que tenía como objetivo principal determinar si existió vida alguna vez en Marte. En 2014 pasó a ser jefa de esa misión.

Convertirse en director de vuelo de la Nasa, dice esa agencia, requiere años de estudio y dedicación, así como experiencia profesional en un entorno de mucho estrés que requiere una rápida toma de decisiones. El número total de directores de vuelo des ahora de 108, desde que el primero fuera nombrado en 1958.

“Tengo el honor de dar la bienvenida a la promoción de directores de vuelo de 2022. Este grupo diverso trae consigo un impresionante bagaje de experiencia en viajes a la estación espacial, lanzamientos de cohetes, conducción de vehículos exploradores en Marte y el desarrollo de misiones interplanetarias”, dijo la Directora Ejecutiva Interina de Vuelo de la NASA, Emily Nelson. “Estos directores de vuelo y la experiencia que traen consigo serán fundamentales para el regreso de la humanidad a la Luna y la futura exploración de Marte. Estoy orgullosa de que se unan a nuestro equipo”.