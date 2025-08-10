La NASA revela la imagen más nítida de un cometa proveniente de otra estrella

Según las primeras estimaciones, el núcleo helado del 3I-Atlas medía varias decenas de kilómetros de ancho. Sin embargo, las nuevas observaciones del Hubble lo reducen a un máximo de 5,6 kilómetros, con la posibilidad de que sea tan pequeño como 320 metros. El telescopio reveló una pluma de polvo en forma de lágrima alrededor del núcleo y rastros de una cola polvorienta. Foto: Space Telescope Science Institut

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Telescopio Espacial Hubble ha logrado la imagen más nítida hasta ahora de un cometa de alta velocidad que proviene de otro sistema estelar. Se trata del 3I-Atlas, descubierto el mes pasado por un telescopio terrestre en Chile, y que es solo el tercer objeto interestelar detectado en tránsito por las cercanías de nuestro sistema solar.

El Hubble, en órbita desde 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, tiene como misión principal observar el universo sin la distorsión de la atmósfera terrestre, proporcionando datos e imágenes de galaxias, nebulosas, exoplanetas y fenómenos cósmicos lejanos. Su capacidad para captar luz en diferentes longitudes de onda lo convierte en una herramienta clave para estudiar objetos extremadamente tenues o distantes, como este cometa.

Según las primeras estimaciones, el núcleo helado del 3I-Atlas medía varias decenas de kilómetros de ancho. Sin embargo, las nuevas observaciones del Hubble lo reducen a un máximo de 5,6 kilómetros, con la posibilidad de que sea tan pequeño como 320 metros. El telescopio reveló una pluma de polvo en forma de lágrima alrededor del núcleo y rastros de una cola polvorienta.

El cometa viaja a 209.000 km/h y pasará más cerca de Marte que de la Tierra, sin representar amenaza alguna. Cuando fue fotografiado hace unas semanas, estaba a 446 millones de kilómetros de distancia. Los científicos esperan que este acercamiento permita recopilar información valiosa sobre la composición y el comportamiento de objetos interestelares, que son extremadamente raros: antes del 3I-Atlas, solo se habían registrado dos casos, ‘Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

Para los astrónomos, la llegada de un objeto de este tipo es una oportunidad única de estudiar material formado alrededor de otras estrellas. “Estos cuerpos son cápsulas del tiempo que conservan la historia química y física de su sistema de origen”, han señalado investigadores de la NASA.

👩‍🔬📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia?Te invitamos a verlas en El Espectador.🧪🧬