La NASA se prepara para transmitir el lanzamiento de una nueva misión, ¿dónde verlo?

La misión SpaceX Crew-12 partirá luego de que la Crew-11 se vio obligada a regresar a la Tierra por enfermedad de uno de sus tripulantes. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Faltan pocos días para el primer intento de lanzamiento de la misión SpaceX Crew-12, con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS, por su sigla en inglés). El despegue está previsto para el miércoles 11 de febrero, 6:01 a.m, desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40.

La tripulación de la misión ya se encuentra en Cabo Cañaveral, Florida (Estados Unidos), en donde se encuentra el complejo de lanzamiento. La tripulación está compuesta por dos hombres y dos mujeres y, si el despegue es exitoso el miércoles, se espera que se acople en la ISS para el jueves 12 de febrero a las 10:30 a.m.

“La nave espacial Dragon de SpaceX transportará a los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway , a la astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot y al cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev al laboratorio orbital para una misión científica”, explicó la NASA en un comunicado.

A bordo del Dragon han partido 13 tripulaciones hacia la Estación Espacial Internacional desde 2020, de las cuales 12 han ido con fines de rotación del personal presente en este lugar.

La NASA contará con varias transmisiones para seguir de cerca el paso a paso del lanzamiento. Mañana se realizará una conferencia de prensa con los miembros de la tripulación y el lunes una con otros miembros del equipo de la misión, que monitorearán el viaje desde tierra.

Para el miércoles, día del lanzamiento, se hará una transmisión en vivo desde la 4:00 a.m., mostrando toda la etapa de prelanzamiento. Luego del lanzamiento, se pondrá fin a la transmisión, pero se conocerán conversaciones en audio entre la tripulación y el equipo en Cabo Cañaveral durante el recorrido.

Finalmente, se tendrá una transmisión de la llegada y acople de la tripulación en la ISS el jueves. Iniciará a las 8:30 a.m. y se espera que para mediodía se dé la apertura de la escotilla y las palabras de bienvenida que son usuales con la llegada de un nuevo equipo a la estación.

La transmisión se realizará por diferentes canales: NASA+, la plataforma de la agencia espacial estadounidense; Amazon Prime, la plataforma de streaming; y el canal de Youtube de la NASA. Puede acceder a la transmisiónn en español por el canal NASA en Español, al que puede acceder dando clic aquí.

