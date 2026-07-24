La NASA transmitirá el regreso de tres astronautas a la Tierra: ¿cuándo y dónde verlo?

Soyus MS-28, la nave espacial en la que regresarán los astronautas a la Tierra este fin de semana. Foto: NASA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La NASA está ultimando todos los detalles para el regreso de tres astronautas que finalizan su misión en la Estación Espacial Internacional (ISS, por su sigla en inglés). Tras pasar 241 días en el espacio, la tripulación regresará a la Tierra este fin de semana.

Se trata del astronauta de la NASA Chris Williams y los cosmonautas de Roscosmos, la agencia espacial rusa, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev. La misión de retorno al planeta será transmitida por diferentes canales de la NASA.

“La tripulación y su nave espacial Soyuz MS-28 se desacoplarán del módulo Rassvet del laboratorio orbital a las 3:03 am EDT del domingo 26 de julio, con destino a un aterrizaje asistido por paracaídas a las 6:25 am (3:25 pm hora local, 5:25 am hora de Colombia) en la estepa de Kazajistán, al sureste de Dzhezkazgan”, explicó la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

Se espera que, tras aterrizar, sean trasladados en helicóptero hacia Karaganda, en Kazajistán, para encontrarse con los equipos de rescate de la misión. De ahí Williams, el astronauta de la NASA, regresará a Houston, Estados Unidos, y Kud-Sverchkov y Mikaev, los cosmonautas de Roscosmos, volarán a Ciudad de las Estrellas, en Rusia.

“Williams y sus compañeros de tripulación completarán 3.856 órbitas y recorrerán más de 102 millones de millas antes de regresar a la Tierra. Este vuelo marca la primera misión para Williams y Mikaev, y la segunda para Kud-Sverchkov”, añadió la NASA.

El cronograma de la misión

Desde las 9:40 am del sábado (8:40 am en Colombia), iniciará la ceremonia de cambio de mando de la Expedición 74/75 a la Estación Espacial Internacional. Jessica Meir, astronauta de la NASA, será la encargada de recibirlo y dar inicio a la Expedición 75, tras el desacople de la nave Soyus MS-28.

Más de 12 horas más tarde, a las 11:10 p.m., se iniciará la transmisión de la despedida entre las tripulaciones y se espera que a las 11:30 p.m. se cierre definitivamente la escotilla de la nave.

A las 2:30 a.m. del domingo 26 de julio iniciará la cobertura de la NASA del desacoplamiento de la nave, que finalizará hacia las 3:03 a.m. Poco más de dos horas más tarde, hacia las 5:15 a.m. (4:15 a.m. en Colombia), se iniciará la transmisión de la desorbitación y aterrizaje de la nave.

Se espera que los astronautas toquen tierra a las 6:25 a.m. (5:25 a.m. de Colombia), previo a su traslado hacia la ciudad en la que los esperan los organismos de rescate.

“Durante más de 25 años, personas han vivido y trabajado ininterrumpidamente a bordo de la Estación Espacial Internacional, impulsando el conocimiento científico y logrando avances en la investigación imposibles en la Tierra”, señaló la NASA sobre la importancia de estas tripulaciones.

¿Dónde ver la transmisión?

La NASA transmitirá el evento por diferentes canales, incluyendo su página web, en donde podrá consultar los eventos programados y la hora en la que iniciará la transmisión de cada fase de la misión.

También puede ver la transmisión a través del canal de Youtube de la agencia espacial estadounidense, por medio de la plataforma Amazon Prime o mediante la aplicación NASA+.

Recuerde que la NASA también cuenta con un canal de transmisión en español, en donde también puede ver el evento.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬