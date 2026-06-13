La NASA transmitirá en vivo el regreso del Dragon de SpaceX a la Tierra, ¿dónde verlo?

Imagen de referencia. Las capsulas Dragon de SpaceX han cumplido varias misiones en asocio con la NASA. Foto: EFE - NASA

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La nave espacial Dragon, de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, iniciará su viaje de regreso a la Tierra este martes 16 de junio. Partirá desde uno de los módulos de la Estación Espacial Internacional, el complejo habitable que se encuentra en la órbita baja del planeta, a unos 400 kilómetros de la superficie.

“La NASA y sus socios internacionales recibirán muestras y equipos para la investigación científica, ya que la nave espacial Dragon de SpaceX tiene previsto partir de la Estación Espacial Internacional el martes 16 de junio para su regreso a la Tierra”, dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

El desacople y el proceso de retorno del Dragon de SpaceX a la Tierra tendrán transmisión en vivo por parte de la NASA, según anunció la entidad en su página web.

“La nave espacial Dragon se desacoplará del puerto delantero del módulo Harmony de la estación alrededor de las 12:05 p. m. (11:05 a.m., hora Colombia), tras recibir una orden de los controladores terrestres de SpaceX. Acto seguido, la nave encenderá sus propulsores para alejarse de forma segura del complejo orbital”, indicó la NASA.

A bordo de la nave, según informó la agencia espacial, vienen miles de kilos de carga. Dragon traerá a la Tierra muestras y equipos tecnológicos que serán objeto de investigación científica. Dentro de estos análisis podría haber avances importantes para exploración espacial futura, de acuerdo con la NASA.

“Tras su partida el 16 de junio, la nave espacial reingresará a la atmósfera terrestre el miércoles 17 de junio, antes de amerizar frente a la costa de California aproximadamente a las 5:08 a. m. (7:08 a.m. de Colombia). La NASA no transmitirá el amerizaje en directo, pero publicará actualizaciones en su blog de la estación espacial”, señaló la agencia espacial.

La transmisión del desacoplamiento del Dragon de la Estación Espacial Internacional se realizará el martes en el canal de Youtube de la NASA. El evento iniciará sobre las 11:45 a.m. (10:45 a.m., hora de Colombia) y se espera que 20 minutos más tarde inicie el desacoplamiento.

Dragon llegó a la Estación Espacial Internacional el 17 de mayo, por lo que completó casi un mes allí. Su objetivo era llevar equipaje e insumos para la tripulación y para la realización de experimentos científicos.

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