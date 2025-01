La nave espacial Starship, de la empresa SpaceX, se incendia en su séptimo vuelo de prueba

Unos minutos tras el despegue, el cohete Super Heavy se desprendió de la nave y tomó de nuevo dirección hacia la Tierra, en donde fue "atrapado" por las torres de lanzamiento. Starship, sin embargo, explotó y se perdió. Foto: Elon Musk

Este jueves despegó el séptimo vuelo de prueba de la nave espacial Starship, de la empresa estadounidense SpaceX. Este vehículo de lanzamiento es, de acuerdo con la compañía, el más potente del mundo, pues puede transportar hasta 150 toneladas métricas reutilizables y 250 toneladas métricas descartables.

A las 5:37 p.m., hora del Este, la nave despegó impulsada por 33 motores Raptor desde las instalaciones de fabricación y pruebas de SpaceX en Texas, Estados Unidos. Unos minutos después, el cohete Super Heavy se desprendió de Starship y se dirigió de nuevo al lugar del despegue, para intentar ser “atrapado” por los brazos metálicos de “Mechazilla”, la torre de lanzamiento. La nave, por su parte, encendió sus propios motores.

Esta operación, que SpaceX había logrado una vez durante el quinto vuelo de prueba de Starship, en octubre de 2024, provocó un estruendo sónico, es decir un ruido similar al de un trueno que, según explica la compañía, se escucha cuando una aeronave u otro objeto viaja más rápido que la velocidad del sonido.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

Aunque el cohete logró volver a la Tierra con éxito, la situación no fue la misma para la nave espacial. “Starship experimentó un desmontaje rápido no programado durante su ascenso”, publicó la empresa en la red social X, antes Twitter. “Los equipos continuarán revisando los datos de la prueba de vuelo de hoy para comprender mejor la causa raíz”. Esto, en otras palabras, significa que la nave explotó, pues SpaceX utiliza el concepto de “desmontaje rápido no programado” para referirse a ello.

Alrededor de ocho minutos después del lanzamiento, antes de que se completara el ascenso, se perdió la telemetría del vehículo según informó la compañía. Los datos iniciales señala que se produjo un incendio en la sección de popa de la nave, provocando un desmontaje rápido e imprevisto con escombros cayendo al océano Atlántico dentro de las áreas de peligro predefinidas. Por su parte, la Gerente Sénior de Ingeniería de Sistemas de Calidad de la empresa, Kate Tice, confirmó que la nave se perdió.

La situación llevó a que el tráfico aéreo en los aeropuertos internacionales de Miami y Fort Lauderdale-Hollywood se retrasara hasta una hora, según informó La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), debido a lo que se describió como una “anomalía en el lanzamiento de un cohete”. Otra alerta de FAA se refirió al desvío de una aeronave a causa de unos “escombros”.

En redes sociales ya han circulado imágenes de lo que parecen ser estos restos. Incluso Elon Musk, creador de SpaceX, trinó uno de los videos, acompañado de la frase “El éxito es incierto, pero el entretenimiento está garantizado”.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

“La nave Starship voló dentro de su corredor de lanzamiento designado, como hacen todos los lanzamientos estadounidenses para proteger al público tanto en tierra, agua y aire. Cualquier resto que haya sobrevivido habría caído en la zona de peligro designada”, comunicó SpaceX.

El equipo de la empresa estadounidense aseguró que el vuelo de hoy permitirá “mejorar la confiabilidad de Starship”. La nave y el propulsor para el octava intento de vuelo ya están construidos y se encuentranen pruebas previas al lanzamiento.

Cabe recordar que esta nave está diseñada, según SpaceX, para llevar tripulación, la cual no viajaba en esta ocasión, “a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá”. También, con ella se busca transportar satélites y grandes telescopios espaciales.

