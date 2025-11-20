La nueva imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS, esta vez visto desde Marte

Una de las primeras imágenes conocida del 3I/ATLAS, luego de su identificación el 1 de julio. Foto: David Rankin/Observatorio Saguaro - The New York Times

El comenta 3I/ATLAS está atravesando nuestro sistema solar y la NASA, en asociación con varios proyectos de observación espacial, le ha hecho seguimiento desde hace varias semanas. En su paso, ha dejado varias imágenes que la NASA ha publicado en varias entregas.

Recientemente publicó una nueva perspectiva desde la que fue observado el cometa interestelar, esta vez desde Marte. “La NASA está en medio de una campaña de observación sin precedentes en todo el sistema solar, dirigiendo sus naves y telescopios espaciales en seguimiento del cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar que se conoce que ha pasado por nuestro sistema solar”, escribió la agencia espacial en un comunicado.

Las primeras imágenes se han conocido desde el 1 de julio, cuando el cometa fue descubierto y recibió su nombre. Este seguimiento se ha hecho, en parte, con el objetivo de comprender cómo se comportan los cometas que vienen de otras partes del espacio, en comparación con los que se forman en nuestro sistema solar.

“Las imágenes más cercanas del cometa fueron tomadas por naves espaciales de la NASA en Marte. El 3 de octubre, 3I/ATLAS pasó por Marte a una distancia de 30,6 millones de kilómetros (19 millones de millas), y desde allí fue observado por tres naves espaciales de la NASA”, explicaron en el documento.

La imagen fue captada y procesada utilizando el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por su sigla en inglés), una nave que desde 2005 monitorea el planeta rojo, mejorando el conocimiento que tenemos de este. El reconocido rover Perseverance, el vehículo de la NASA que se encuentra en la superficie de Marte, también reportó un avistamiento del cometa desde allí.

Este proceso de observación seguirá adelante, según la NASA, utilizando diferentes herramientas astronómicas que se encuentran alrededor del mundo y algunas en el espacio.

“El cometa 3I/ATLAS hará su tránsito más cercano de la Tierra alrededor del viernes 19 de diciembre a 274 millones de kilómetros, lo cual es casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol”, dijo la NASA. Se espera que durante la primavera boreal en 2026, es decir, la del hemisferio norte, el cometa llegue a Júpiter.

