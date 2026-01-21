Logo El Espectador
Los impactos en Colombia de la peor tormenta geomagnética de los últimos 20 años

Desde el lunes se alertó sobre la producción de una tormenta de radiación solar de intensidad grave que supera a las de los últimos 20 años. Estos podrían ser sus impactos en nuestro país.

Redacción Ciencia
21 de enero de 2026 - 04:49 p. m.
(Imagen de referencia) Captura de pantalla tomada de un video publicado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) que muestra una erupción en el sol en mayo de 2024.
Foto: EFE/ NOAA - NOAA
Desde este lunes 19 de enero, el Centro de Predicción Meteorológica Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), alertó sobre la producción de una tormenta de radiación solar de intensidad S4 (grave).

Las tormentas geomagnéticas, explica el Instituto Geográfico Nacional de España, “son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días”.

El origen de estas tormentas es externo y, en este caso, se produjo por una tormenta de radiación solar. “Una tormenta de radiación severa (S4) es un evento poco común y supera la intensidad de las tormentas espaciales de octubre de 2003, conocidas como ‘Halloween’”, explicó el SWPC de la NOAA.

Esta situación llevó a que en la tarde de este martes 20 de enero, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitiera la primera alerta por una tormenta geomagnética severa en el país.

“El seguimiento continuo, iniciado a la 1:00 p. m. del 19 de enero, ha evidenciado alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, producto de la interacción entre una intensa actividad solar y la magnetosfera, la capa que protege a la Tierra de la radiación proveniente del Sol”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Este tipo de tormentas, explicó el Instituto, puede ocasionar intermitencias o fallas temporales en las comunicaciones móviles, el internet, así como en los sistemas de navegación satelital y la captura de coordenadas en tiempo real.

Por esta razón, el IGAC invitó a “extremar las precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas (drones), así como en actividades que dependan de sistemas satelitales y tecnologías sensibles”.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

