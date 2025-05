La sonda soviética que llevaba 50 años en el espacio cayó este sábado en la Tierra

Parte de la soda Cosmos 482. Foto: Tomado de los Centros de Operaciones de Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST) de la Unión Europea

Como lo habían previsto los científicos, este sábado se estrelló contra la Tierra la sonda Cosmos 482, que quedó fuera de control hace medio siglo, luego de ser lanza para cumplir una misión sobre Venus. En principio se esperaba que su “regreso” fuera entre el 7 y 13 de mayo, aunque no se sabía con precisión el día ni el lugar en el que caería.

De acuerdo a la agencia espacial rusa Roscosmos, la nave se estrelló en el océano Índico, al oeste de Yakarta, a eso de las 1:30 a.m. (hora en Colombia). No hubo mayores incidentes.

Los Centros de Operaciones de Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST) de la Unión Europea también monitorizaron la entrada de la sonda, y confirmaron su llegada en la mañana del sábado 10 de mayo.

“La nave de descenso Cosmos 482 era un objeto extraordinario que merecía una vigilancia minuciosa, con una carcasa de titanio diseñada para soportar las aceleraciones, el calor y la presión extremos de una reentrada en Venus. Con un peso aproximado de 500 kilogramos y un metro de diámetro, es muy probable que sobreviviera y llegara a la Tierra casi intacta”, señalaron en su página web.

La nave Cosmos 482, como señala la Nasa, fue lanzada en 1972 al espacio en un intento por alcanzar Venus, pero se separó en cuatro partes, “dos de las cuales permanecieron en órbita terrestre baja y se desintegraron en 48 horas”. Las otras dos (presumiblemente la sonda de aterrizaje y la unidad del motor de la etapa superior separada) entraron en una órbita más alta de 210 x 9.800 km.

“El vehículo espacial Cosmos 482 comprendía un bus de transporte y una sonda de aterrizaje con una masa de lanzamiento total de 1184 kg. La sonda de aterrizaje era una vasija de presión esférica aislada con una masa de 495 kg, de diseño similar a la sonda Venera 7. Tenía una cubierta superior que se desprendería al entrar en la atmósfera para desplegar el paracaídas de 2,5 metros cuadrados y exponer la antena e instrumentos”, indica la NASA.

Este hecho ha vuelto de despertar preguntas sobre la basura espacial y cómo abordarla para que no cause mayor inconveniente en el momento de ingresar a la Tierra y que no se desintegre. Aunque la probabilidad de que haya un accidente con una persona es muy baja (de 1 entre 100.000 millones, señala la Agencia Espacial Europea), hace unos días se activó el protocolo de seguimiento del Comité Internacional para la Coordinación de la Basura Espacial, en el que también está la NASA y varias agencias europeas.

