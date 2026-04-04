La tripulación de Artemis II ya está más cerca de la Luna que de la Tierra

FOTODELDIA ESPACIO, 04/04/2026.- El comandante Reid Wiseman observa la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna. La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria. Foto: EFE - NASA

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Están más cerca de la Luna que de la Tierra. Así informó la NASA el avance de los cuatro astronautas que viajan a bordo de la nave Orion con destino a la Luna. “Los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino”, escribió la agencia espacial en sus redes sociales.

Artemis II es la primera misión tripulada de la humanidad en los últimos 50 años, después de la suspensión del programa Apolo, que nos llevó al satélite natural de la Tierra por primera vez.

Aunque Artemis II no hará un alunizaje, como ocurrió en la emblemática misión Apolo 11, sí es un viaje preparatorio para lograrlo en Artemis III. La tripulación sobrevolará la Luna, en busca de recopilar información clave para futuras misiones.

Hasta el momento, tras el despegue, Orion orbitó la Tierra para tomar impulso en su camino a la Luna. Ahora, ya están acercándose a su destino, en donde harán un acercamiento a más de 6.400 kilómetros de la superficie lunar.

Uno de los hitos claves que marcará esta misión es que el recorrido incluye un paso por el lado más lejano de la Luna, que no suele estar iluminado por el Sol. Esto romperá un récord de distancia para una misión tripulada, llegando a más de 400.000 kilómetros de la Tierra.

Los cuatro astronautas, dentro de los que se encuentra Christina Hammock Koch, la primera mujer en viajar a la Luna, ya están preparando la cabina de Orion para lo que será el sobrevuelo de la Luna.

Se espera que esto ocurra el lunes 6 de abril, durante el sexto día de vuelo. “Los miembros de la tripulación han estado realizando ejercicios, practicando procedimientos de respuesta médica y probando el sistema de comunicaciones de emergencia de la nave espacial en el espacio profundo”, indicó la NASA en su página web.

Al momento de publicación de esta nota, Orion se encuentra a 284.853 kilómetros de la Tierra y le restan cerca de 160.000 kilómetros de recorrido para alcanzar su punto más cercano a la Luna.

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