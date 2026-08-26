Las científicas colombianas que encontraron un camino para refrigerar sin electricidad

Nanofreeze recibiendo el premio de Cartier Women's Initiative. Foto: Isabel Pulido

En Colombia, prender la luz, cargar el celular o ver televisión sigue siendo una posibilidad lejana para miles de familias. Aunque las cifras han mejorado, y para 2025 el país alcanzó casi 18 millones de viviendas con electricidad, según el Índice de Pobreza Energética Multidimensional del año pasado, eso también significa que hay alrededor de un millón de hogares todavía no cuentan con...