Las extrañas “perlas oscuras” que científicos descubrieron en la atmosfera de Saturno

Un grupo de astrónomos anunció la detección de “extrañas estructuras” en la atmosfera del planeta a través de observaciones del Telescopio Espacial James Webb.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de los lentes del Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), un grupo de investigadores anunció la detección de una serie de “perlas oscuras” así como estructuras inesperadas en la atmosfera de Saturno.

Según explican los astrónomos de la Universidad de Northumbria (Reino Unido), se tratan de características planetarias “nunca antes vistas en el sistema solar”, por lo que se desconoce su origen.

“Los resultados fueron una completa sorpresa”, afirmó Tom Stallard, profesor de astronomía de la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido, a través de un comunicado. “Estas características eran totalmente inesperadas y, por el momento, carecen por completo de explicación”.

El hallazgo fue posible gracias a los análisis del espectrógrafo del telescopio James Webb (JWST), que examinó como nunca antes la atmósfera de Saturno, el gigante gaseoso. En particular, se centró en la enigmática tormenta hexagonal que se arremolina en su polo norte.

El conocido Hexágono de Saturno fue descubierto en 1980 por la sonda Voyager y, desde entonces, ha sido fotografiada por diferentes satélites. Se estima que esta se eleva como una torre hexagonal de 29.000 kilómetros de ancho que gira sobre la superficie del planeta, completando una rotación aproximadamente cada 10 horas. Su funcionamiento también es desconocido.

Durante la última observación, realizada por el JWST en 2024 durante más de diez horas, se monitoreó el movimiento de moléculas de hidrógeno cargadas positivamente a través de la atmósfera del planeta, lo que permitió revelar estas extrañas estructuras.

Teniendo en cuenta observaciones previas, los investigadores esperaban ver emisiones en la atmosfera en amplias bandas del espectro infrarrojo, en particular en las capas atmosféricas situadas por encima del polo norte. Sin embargo, se encontró que estas eran “oscuras” y en “forma de perlas” que cargadas de plasma se movían a través de ionosfera del planeta.

“Creemos que las cuentas oscuras pueden ser el resultado de interacciones complejas entre la magnetosfera de Saturno y su atmósfera giratoria, lo que podría proporcionar nuevos conocimientos sobre el intercambio de energía que impulsa la aurora de Saturno. El patrón asimétrico en forma de esta estrella sugiere que existen procesos atmosféricos hasta ahora desconocidos que operan en la estratosfera de Saturno, posiblemente relacionados con el patrón de tormentas hexagonal observado en las capas más profundas de la atmósfera de Saturno”, aseguró Stallard, en el comunicado.

El equipo espera realizar nuevas observaciones con el telescopio James Webb que permitan esclarecer el origen de estas extrañas estructuras, así como sus posibles causas y efectos; y de esta manera avanzar en la compresión del funcionamiento de los planetas del sistema solar.

El estudio fue publicado en Geophysical Research Letters y puede ser consultado a través de este enlace.

Vale señalar que, a finales de septiembre, Saturno está en su punto más cercano a la Tierra, lo que convierte esta época en una de las mejores oportunidades para observarlo con telescopio y sorprenderse con sus singulares características.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬