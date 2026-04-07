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Las familias de los astronautas no van a la Luna, pero también se prepararon para la misión

Los seres queridos de los astronautas que viajaron al espacio también tuvieron que prepararse para la misión Artemis 2. Así lo han hecho.

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Katrina Miller / The New York Times
07 de abril de 2026 - 05:59 p. m.
Fotografía de la tripulación de la misión Artemis 2: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.
Fotografía de la tripulación de la misión Artemis 2: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.
Foto: EFE - Aubrey Gemignani

Mucho antes de que se produzca el despegue, no solo los astronautas sienten la carga de tal riesgo, sino también sus seres queridos.

Cuando el astronauta Reid Wiseman supo que comandaría la misión Artemis II de la NASA para viajar alrededor de la Luna, su reacción inmediata no fue de entusiasmo.

“Fue bastante pesado”, dijo Wiseman en el pódcast

Por Katrina Miller / The New York Times

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