Las familias de los astronautas no van a la Luna, pero también se prepararon para la misión

Fotografía de la tripulación de la misión Artemis 2: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Foto: EFE - Aubrey Gemignani

Mucho antes de que se produzca el despegue, no solo los astronautas sienten la carga de tal riesgo, sino también sus seres queridos.

Cuando el astronauta Reid Wiseman supo que comandaría la misión Artemis II de la NASA para viajar alrededor de la Luna, su reacción inmediata no fue de entusiasmo.

“Fue bastante pesado”, dijo Wiseman en el pódcast