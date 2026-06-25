Las aves migratorias toman mejores decisiones cuando van en grandes bandadas, ¿por qué?

Las golondrinas son uno de los grupos de aves que migra durante los inviernos para resguardarse en zonas más cálidas. Foto: Premios Audubon de fotografía

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Las extremas temperaturas del invierno en los hemisferios sur y norte suelen empujar a que cientos de especies de aves migren hacia el trópico, en busca de zonas más cálidas en las que puedan resguardarse.

Según cifras del Ministerio de Ambiente, a Colombia llegan unas 275 especies migratorias durante los inviernos boreal (provenientes de países como Estados Unidos o Canadá) y austral (provenientes de Argentina y Chile).

Algo similar ocurre con otros países amazónicos, como Brasil y Perú, o ubicados cerca de la Línea del Ecuador, como algunas zonas de África y Asia. Cada año, miles de individuos de estas especies migratorias atraviesan parte del mundo para buscar refugio del frío.

Un grupo de científicos estudió el comportamiento de miles de bandadas y aves que volaron solas durante 23 años. Utilizando datos de radar, lograron recopilar información de 13.577 trayectorias de aves en bandada y 57.201 de lo que llamaron “bandadas individuales”.

En sus hallazgos, que fueron publicados recientemente en la revista Science, se explica cómo surge la sabiduría de las multitudes o sabiduría colectiva en las grandes bandadas de aves migratorias.

La sabiduría de las multitudes plantea, en palabras simples, que los individuos suelen tomar mejores decisiones cuando se encuentran en agrupaciones grandes. Entre más grande el grupo, mejores son las decisiones, o menor es el número de errores.

Los investigadores analizaron el comportamiento direccional de las bandadas de aves migratorias, en su mayoría golondrinas, para identificar estos comportamientos.

En camino hacia sus destinos de migración o hacia sus hábitats tras el invierno, las bandadas más grandes cometieron menos errores en la dirección de su trayectoria, ahorrando tiempo y energía en el desplazamiento.

Las más pequeñas, por el contrario, cometían en promedio más errores de direccionamiento, que luego debían corregir. Esto se traducía en un mayor tiempo de desplazamiento y un mayor gasto de energía.

“Nuestra demostración de que el desempeño de la navegación depende de manera no lineal del tamaño de la bandada sugiere que la resiliencia aparente frente a la disminución de la población podría erosionarse rápidamente si el tamaño de las bandadas cae por debajo de valores críticos”, explicaron los científicos en el estudio.

Esto indica que, más allá de un dato curioso, saber que las aves migratorias tienen mejores comportamientos direccionales al estar en grandes bandadas es un aporte importante para su conservación.

“Estos hallazgos resaltan las implicaciones ecológicas y de conservación más amplias de fenómenos a nivel de grupo, como la sabiduría de las multitudes, particularmente en el contexto de la fragmentación y disminución de poblaciones antropogénicas en curso”, señalaron los investigadores.

En futuras investigaciones, recomiendan los autores, será necesario explorar cómo afecta el tamaño de la población y de las bandadas a cada especie en particular, con el fin de tomar mejores decisiones para su conservación.

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