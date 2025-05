Las heridas de los humanos se curan más lento que en otros primates, ¿a qué se debe?

(Imagen de referencia) Los chimpancés pueden curar sus heridas en su piel casi tres veces más rápido que los humanos. EFE/Kai Försterling. Foto: EFE - Kai Försterling

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo internacional de científicos, dermatólogos y especialistas en fauna salvaje descubrió que las heridas en la piel humana tardan casi tres veces más en curar y cicatrizarse que en las de otros primates o mamíferos.

Esta es una de las conclusiones de un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B en el que se comparó los índices de curación de humanos, chimpancés, monos y ratones. En este contexto, el ritmo en el que la piel humana se cura es, concluyen científicos, totalmente atípico en el reino animal estudiado.

La idea de esta investigación surgió como resultado del monitoreo de un grupo de babuinos salvajes en Kenia por parte de la autora principal del estudio, Akiko Matsumoto-Oda, bióloga evolutiva y primatóloga de la Universidad de Ryukyus (Japón). Entre sus observaciones, le sorprendió no solamente la frecuencia con la que se lesionaban, sino la rapidez con la que se curaban. Con esta base, se dio a la tarea de medir la velocidad de curación en especies de primates y humanos.

Para hacerlo, reunió a un grupo de investigadores que comparó la lesiones en la piel en humanos —en un grupo de pacientes en un hospital a los que se les había retirado tumores en la piel— con varios primates y mamíferos.

Para recolectar información de chimpancés, se observaron las heridas de cinco individuos que habitan en el Santuario de Kumamoto del Centro de Investigación de Fauna Salvaje de la U. de Kioto, que alberga animales utilizados en la investigación farmacéutica. En estos casos, las heridas provenían de la interacción o peleas entre los diferentes individuos.

Por su parte, en el caso de los otros primates (babuinos oliváceos, monos de Sykes y monos vervet) y ratones, estos fueron anestesiados y heridos quirúrgicamente por parte de los investigadores.

En general, los investigadores no encontraron diferencias entre los ritmos de curación entre primates, ni de estos con los otros mamíferos estudiados. “Por el contrario, se observó que las tasas de cicatrización de las heridas humanas eran notablemente más lentas, aproximadamente tres veces más lentas que las observadas en primates no humanos. Este hallazgo indica que la lenta cicatrización de heridas observada en humanos no es una característica común entre el orden de los primates y pone de relieve la posibilidad de adaptaciones evolutivas en humanos”, indican los autores del estudio

Una de las posibles hipótesis ante estas diferencias radicaría en que los humanos ya no cuentan con pelaje en sus cuerpos. Esto sería clave, pues las células madre que producen los folículos de pelo también pueden hacer crecer células de la piel cuando sea necesario.

“Cuando la epidermis se lesiona, como en la mayoría de los rasguños y arañazos, son las células madre del folículo piloso las que se encargan, en su mayoría, de la reparación”, indicó a The New York Times, Elaine Fuchs, bióloga de células madre de la Universidad Rockefeller, quien no participó en el estudio.

Pero, ¿por qué los seres humanos perdieron su pelaje? Según apuntan los investigadores, la especie humana lo remplazó por las glándulas encargadas de la sudoración, que permitió un mejor control de la temperatura corporal. Esto implicaría una menor velocidad de curación que, según indican los científicos, se ha compensado con las habilidades para curar heridas de otras formas que no están disponibles en el reino animal.

“Comprender estas diferencias entre especies en las tasas de cicatrización de heridas puede aportar valiosos conocimientos sobre las implicaciones evolutivas de la cicatrización de heridas”, concluyen los autores del estudio.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬