Las imágenes finalistas del premio al ‘Fotógrafo Astronómico del Año’

"Esta imagen muestra un acercamiento a IC 5070, la nebulosa del Pelícano. He utilizado filtros de banda estrecha para la adquisición de imágenes y he creado una imagen en color con el método Hubble Palette. Las finas estructuras de polvo y gas me recordaron mucho a la niebla de las montañas golpeadas por el Sol naciente, de ahí el título".

Foto: Bence Toth