Las impresionantes imágenes de auroras que tomó una astronauta de la NASA desde el espacio

Imagen de referencia. Aurora boreal desde la Estación Espacial Internacional. Foto: NASA/Shane Kimbrough

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Jessica Meir, una astronauta de la NASA que comanda la Expedición 75 de esa agencia espacial, publicó en sus redes sociales un vídeo en cámara rápida de cómo se ven las auroras desde el espacio.

Meir se encuentra a bordo de la Estación Espacial Internacional, el módulo espacial que comparten la NASA y Roscosmos, organizaciones de Estados Unidos y Rusia, respectivamente, para la investigación astronómica.

La científica publicó el vídeo en su cuenta de X con un mensaje sobre su pasión por captar estos momentos. “Dejaré de publicar vídeos de las auroras desde la Estación Espacial Internacional cuando me canse de verlas. Así que, básicamente, nunca”, escribió Meir en su publicación.

En el vídeo se aprecia la presencia de auroras en varios puntos de la Tierra, a medida que esta rota. Este fenómeno natural es producto de la interacción que hay entre nuestro planeta y el Sol, que causa una luminosidad que se puede apreciar de gran manera desde el espacio.

“El Sol emite continuamente partículas cargadas hacia el sistema solar, un fenómeno conocido como viento solar. Al llegar a la Tierra, el viento solar interactúa con su campo magnético, depositando y acumulando energía en él. Cuando esta energía finalmente se libera, gran parte de ella cae sobre nuestra atmósfera, provocando las auroras boreales”, explica la NASA en su página web.

La astronauta de la NASA explicó que el video fue grabado durante la noche del 2 de agosto y la madrugada del 3 de agosto. Además, dijo que este fenómeno fue “particularmente especial, pues lo compartí con el astronauta Anil Menon, mientras él lo presenciaba por primera vez con tal intensidad”.

Meir además recalcó que las ondas rojas, que se aprecian sobre las verdes, fueron muy brillantes durante esa noche. Esa variedad en su coloración, ha explicado la agencia espacial estadounidense en su página web, depende de los gases que interactúen y de la altura a la que se encuentren.

“El color de una aurora depende del tipo de gas impactado y de su ubicación en la atmósfera.El oxígeno excitado a diferentes niveles de energía puede producir verde y rojo. El verde se produce aproximadamente entre 60 y 120 millas (100-200 km) de altitud, y el rojo por encima de las 120 millas (200 km)”, apunta la NASA en su portal.

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