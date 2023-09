"No se trata, como podría parecer a primera vista, de un enorme extraterrestre, sino de los zarcillos inferiores de un sprite (rayo rojo). Esta descarga eléctrica rara vez vista se produce mucho más arriba en la atmósfera que los relámpagos normales (y de hecho, a pesar del nombre, se crea por un mecanismo diferente), dando a la imagen un sentido de escala intrigantemente engañoso. Aunque el degradado de colores es bello por sí mismo, la imagen también capta de forma impresionante la delicada estructura del plasma. Nos encanta que el fotógrafo no capte toda la estructura, que se extiende mucho más allá de la parte superior del encuadre. Crea una imagen inquietante y alienígena que no puede evitar atraer la mirada", dijo el juez Bloomer.

Foto: Angel An