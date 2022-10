Las mejores fotos microscópicas del concurso Nikon Small World 2022

Nikon anunció los ganadores de este año, del concurso de fotomicrografía “Small World”. A la competencia se presentaron miles de imágenes y Nikon presentó a tres ganadores, y reconoció a otras 89 fotos de las que se presentaron.

La imagen ganadora fue de la mano embrionaria de un geco diurno gigante de Madagascar, tomada por Grigorii Timin. “Una técnica visualmente impresionante y minuciosa, Timin usó la costura de imágenes para fusionar cientos de imágenes para crear la imagen final de su geco”, escribió Nikon sobre la fotografía.

El panel de jueces de 2022 incluyó a: Dr. Gustavo Menezes, Profesor Asociado y Jefe del Centro de Biología Gastrointestinal de la Universidad Federal de Minas Gerais; Dr. Nikolay Nikolov, videoperiodista sénior en The New York Times; Annaliese Nurnberg, editora de fotografía en The Washington Post; y la Dra. Clare Waterman, bióloga celular y miembro de la Academia Nacional de Ciencias

