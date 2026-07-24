Las “mentiras” que algunos osos utilizarían para parecer más grandes frente a sus rivales

Imagen de referencia. Los osos pardos habitan en tres continentes y suelen tener una vida solitaria. Foto: Pexels

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Los osos pardos (Ursus arctos) son una especie de mamíferos que se encuentran en Norteamérica, Europa y Asia. Son conocidos por su gran tamaño, pues pueden llegar a medir hasta 2,8 metros de largo, 1,5 metros de alto y pesar hasta 600 kilogramos.

En su hábitat, suelen encontrarse viviendo solos, a menos que se encuentren en la época de apareamiento o que estén criando a osos más pequeños. Para proteger su territorio, tienen estrategias en las que usan varias herramientas de su cuerpo.

Los osos dejan señales en su hábitat para que otros individuos las vean y eviten confrontaciones. Estas suelen ser señales de olor, mediante sustancias que emana su cuerpo al rascarse contra árboles, orinar o depositar heces. Otras son señales visuales que marcan con sus mandíbulas o sus garras, según explica Animal Diversity en su portal.

Un grupo de científicos se dedicó durante cuatro años a estudiar el comportamiento de estos animales y encontró que, aunque en su mayoría suelen ser honestos con otros individuos, hay algunos que mienten para exagerar sus cualidades físicas.

Los investigadores, que publicaron sus resultados en la revista Journal of Mammalogy, recopilaron 117.552 horas de monitoreo de osos pardos utilizando cámaras trampa entre 2021 y 2024. Las cámaras estaban instaladas en 14 puntos de marcaje, en donde algunos osos dejaban sus señales, y captaron en total a 164 individuos.

Dentro de su análisis, 157 osos mostraron un comportamiento usual: comunicación mediante señales, vida solitaria y evitación de confrontaciones ante la presencia de machos dominantes.

Sin embargo, hubo siete individuos que tuvieron un comportamiento que no se había registrado antes en esta especie: mentían. Principalmente con las señales visuales, encontraron que estos siete individuos trepaban árboles o se montaban en elementos que les ayudaban a llegar más alto.

La finalidad, según los científicos, era dejar marcas que aparentaran un tamaño mayor al que tenían. De esta manera, podían hacerse pasar por machos más dominantes que sus rivales, manteniendo libre su territorio sin necesidad de enfrentarse para defenderlo.

Los científicos añadieron que se trata de un comportamiento poco usual, y que la norma general entre individuos de esta especie es dar señales veraces para comunicarse.

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