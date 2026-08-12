Le aclaramos los mitos que están circulando sobre el terremoto: no se deje confundir

¿Un terremoto se puede predecir? ¿Qué son las réplicas? ¿Cuánto duró el sismo del 10 de agosto? Estas son varias de las preguntas que se están haciendo las personas luego del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto y que ha dejado más de 180 víctimas mortales, miles de heridos y decenas de miles de daños en infraestructura.