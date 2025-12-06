Lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su punto máximo este 13 de diciembre: ¿cómo verla?

Este año, por su parte, será una buena ocasión para ver este fenómeno astronómico, pues ocurrirá en un cielo casi sin luna, con una luminosidad lunar de cerca del 28 %. Foto: AFP - Agencia AFP

Entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre de 2025 se dará una de las lluvias de meteoritos más prolíficas del año: las Gemínidas.

Este evento astronómico, que ya inició desde el pasado 4 de diciembre y se mantendrá activo durante dos semanas, tendrá su pico entre el 13 y 14 de diciembre, con el registro de hasta 150 meteoros por hora en el cielo nocturno.

“Esta es la principal lluvia de meteoritos que ofrece una buena actividad antes de medianoche, ya que la constelación de Géminis está bien situada a partir de las 10 de la noche. Las Gemínidas suelen ser brillantes y de colores intensos, y debido a su velocidad media-lenta, no se suelen ver estelas persistentes”, explica la Sociedad Americana de Meteoros, en su página web.

Este año, por su parte, será una buena ocasión para ver este fenómeno astronómico, pues ocurrirá en un cielo casi sin luna, con una luminosidad lunar de cerca del 28 %.

Para verlas, se aconseja encontrar un lugar lejos de las luces artificiales y evitar usar binoculares o telescopio. Además, los astrónomos recomiendan no mirar el teléfono celular u otras luces artificiales durante la lluvia de meteoros, ya que esto dañará la visión nocturna.

El Planetario de Medellín explica que los “meteoros se observan cuando la Tierra cruza a través de una corriente de polvo y restos dejados por un cometa que pasó. Cuando los trozos golpean la atmósfera superior de la Tierra, la fricción con el aire hace que cada partícula se caliente y se consuma. Vemos el resultado como un meteoro”.

Para el caso de los meteoros de las Gemínidas son tan brillantes porque “son pequeños trozos de material mayormente rocoso, que tardan más en quemarse a medida que caen a la atmósfera, mientras que la mayoría de las lluvias de meteoros son causadas por los restos más blandos y helados de los cometas”, añade el planetario.

¿Cómo podrá observarse el fenómeno en Colombia?

Las Gemínidas podrán verse tanto desde el hemisferio norte como desde el sur, aunque las condiciones más favorables de observación se darán en el hemisferio norte. Además, la lluvia de meteoros estará activa ,aunque con menor intensidad, durante varios días antes y después de su punto máximo.

Como ocurre con otros eventos astronómicos de este tipo, los expertos recomiendan utilizar aplicaciones móviles especializadas, como SkySafari (Android) o Skyview (iOS), que facilitan la identificación de la constelación desde donde parecen originarse los meteoros.

