Lluvia de meteoros Perseidas: ¿cómo y a qué hora se puede ver?

Las estrellas parecen girar alrededor de Polaris durante el pico de la lluvia de meteoros anual de las Perseidas en Suiza. EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Foto: EFE - SALVATORE DI NOLFI

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Durante la noche del miércoles 12 de agosto, y la madrugada del 13, la lluvia de meteoros Perseidas llegó a su punto máximo. Este evento, que permite ver lo que las personas conocen como “estrellas fugaces”, comienza a mediados o finales de julio y se extiende durante la mayor parte de agosto.

De acuerdo con la NASA, este año el punto máximo de la lluvia coincidió con la luna nueva, lo que brinda a los observadores de estrellas una noche con mejores condiciones para ver el momento con mayor cantidad de meteoros. Sin embargo, estas condiciones se mantienen por un par de días más, así que todavía hay chance de disfrutar de la lluvia.

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La cantidad de meteoros visibles varía cada año; puede haber tan solo una docena por hora, pero en algunos años excepcionales se produce un breve “estallido” de hasta 200 “estrellas fugaces” por hora, según la NASA.

Las Perseidas ocurren cada año y las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, los cometas dejan a su paso pequeñas partículas de polvo y roca mientras orbitan el Sol. Con el tiempo, esos fragmentos quedan dispersos a lo largo de la trayectoria del cometa.

Cuando la Tierra atraviesa uno de esos caminos, la gravedad atrae algunos de esos fragmentos hacia nuestra atmósfera y caen a gran velocidad a través de la atmósfera formando una lluvia de meteoros.

En el caso puntual de las Perseidas, cada año a principios de agosto nuestro planeta cruza la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, que pasó cerca del Sol por última vez en 1992. Esta órbita está llena de partículas pequeñas, como granos de arena o menores, que han sido liberadas por el cometa en sus pasos anteriores. Cuando una de estas partículas, que formaron en su día la cola del cometa, entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, la fricción la calienta hasta vaporizarla a gran altura.

“La correspondiente lluvia de meteoros parece tener un único centro de origen, un punto del que parecen surgir todas las estrellas fugaces. Ese punto se denomina “radiante” y su localización se utiliza para nombrar a la lluvia de estrellas. Así pues, las perseidas tienen su radiante en la constelación de Perseo”, explica el IGN.

¿Cuál es la mejor forma de ver las Perseidas?

Para poder disfrutar de la lluvia de estrellas, la NASA recomienda:

Ir al lugar más oscuro posible . Cuanto más oscuro esté el lugar, más meteoros podrá ver cruzar el cielo.

Consultar el pronóstico del tiempo para esa noche. Es importante tener cielos despejados además de los oscuros.

Esperar. Una vez ubicados en el lugar elegidos, solo queda mirar hacia el cielo y esperar a que sus ojos se adapten a las condiciones para empezar a identificar los meteoros.

Las mejores horas para verlas son las previas al amanecer, aunque a veces es posible ver meteoros incluso a las 10 de la noche.

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