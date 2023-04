Lo que las ranas y abejas podrían tener en común

La rana vive únicamente en una de las zonas más amenazadas de Río de Janeiro. Foto: Tomado del Twitter de Henrique Nogueira

Un grupo de investigadores de Brasil registró hace poco lo que podría ser el primer caso de un anfibio polinizador, es decir, que transporta el polen de una flor a otra, ayudándolas en su reproducción. Las abejas son uno de los polinizadores más reconocidos, y son uno de los animales más importantes para garantizar la alimentación mundial.

En un artículo publicado en la revista Food Webs, los investigadores registraron la dieta de la rana arborícola Xenohyla truncata. A diferencia de muchas ranas, que comen insectos, esta especie prefiere la pulpa de los frutos bulbosos y el néctar de las flores de los árboles.

El herpetólogo Carlos Henrique de-Oliveira-Nogueira, autor principal del estudio, publicó a través de su perfil de LinkedIn una foto de la rana. En ese registro, el animal aparece cubierto de polen después de alimentarse del néctar de una flor.

“¡Acabamos de publicar un artículo sorprendente que aporta, entre otras informaciones, la posibilidad de que estemos ante el primer y único anfibio polinizador del mundo!”, escribió el investigador en la publicación. (También puede leer: Descubren en Perú la momia de un adolescente que vivió hace más de 800 años)

De Oliveira explicó que esta especie de rana solo se encuentra en “áreas de restinga del estado de Río de Janeiro”. El área de restinga se refiere a un área cerca al mar de suelos arenosos, ácidos y pobres en nutrientes. En Río, este es “uno de los ambientes más amenazados de Brasil, principalmente debido a la expansión inmobiliaria”, lo que convierte a esta rana en una especie en peligro de extinción, indicó el investigador.

Durante una expedición al banco de arena de esa zona, el equipo detrás del estudio vio a la rana comer distintas partes, como sus frutos y néctar, de la planta Cordia taguahyensis, conocida como fruta de la leche. “Aparentemente, destruyen las flores pequeñas, pero en el caso de las flores grandes, que soportan el tamaño y peso de la rana arborícola, esta entra, se alimenta del néctar y hasta sale toda sucia de polen”, escribió de-Oliveira-Nogueira a través de su Twitter.

O artigo teve a colaboração de diversos colegas e tá lindão. Assim que possível eu compartilho a versão completa pra vocês! Enquanto isso, fiquem com um vídeo desse bicho muito doido comendo. Assistam até o final pq ela dá umas 'mordiscadas' na fruta e é muito legal de ver! pic.twitter.com/kosRZN2U9r — Henrique Nogueira (@herpetonogueira) April 1, 2023

Este polen queda pegado a sus cabezas y espaldas. Cuando saltan, potencialmente están esparciendo este polen a otras flores de fruta de leche que encuentren por el camino. (Le puede interesar: Hablemos sin estereotipos de mujeres, periodismo y ciencia)

Otros científicos han dicho que es importante apuntar que esto no significa que se pueda afirmar que esta rana sean realmente polinizadoras. Felipe Amorim, ecólogo polinizador de la Universidad Estatal de São Paulo que no participó en la investigación, por ejemplo, afirmó a The New York Times que estas ranas “son visitantes de flores, son ranas visitantes de flores. Tenemos mucho que aprender sobre esta novedosa interacción”.

Para determinar si cumplen un rol similar al de las abejas, por ejemplo, se tiene que determinar si llega efectivamente a otras flores y consigue fecundarlas y germinarlas. Además, los científicos deben analizar si la mucosidad que segrega la piel de la rana tiene algún efecto en el polen antes de que llegue a otra flor, si es que lo hace.

