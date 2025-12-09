Logo El Espectador
Ciencia
Los 10 mejores científicos y descubrimientos de 2025, según la revista Nature

La revista Nature publicó su listado de los mejores descubrimientos de 2025, así como las historias de los científicos que estuvieron detrás de estos logros. La edición de este año incluyó desde estudios sobre el océano y las galaxias, hasta la defensa de políticas de salud pública en Estados Unidos.

Redacción Ciencia
09 de diciembre de 2025 - 07:40 p. m.
Este año, uno de las noticias científicas reconocidas por Nature fue la captura de las primeras imágenes tomadas por el Observatorio Vera Rubin, en Chile, uno de los telescopios más grandes del mundo.
La reconocida revista Nature publicó su selección de los diez descubrimientos científicos más relevantes de 2025, así como las historias de quienes estuvieron detrás de estos hallazgos. Los editores buscaron destacar “algunas de las investigaciones y los desarrollos más influyentes que configuran nuestro mundo”. Este año, la lista se refiere a estudios que exploraron el océano y los confines del universo.

Nature, además, incluyó la defensa de políticas de salud pública por parte de una funcionaria de Estados Unidos. Se trata de...

