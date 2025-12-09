Los 10 mejores científicos y descubrimientos de 2025, según la revista Nature

Este año, uno de las noticias científicas reconocidas por Nature fue la captura de las primeras imágenes tomadas por el Observatorio Vera Rubin, en Chile, uno de los telescopios más grandes del mundo. Foto: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

La reconocida revista Nature publicó su selección de los diez descubrimientos científicos más relevantes de 2025, así como las historias de quienes estuvieron detrás de estos hallazgos. Los editores buscaron destacar “algunas de las investigaciones y los desarrollos más influyentes que configuran nuestro mundo”. Este año, la lista se refiere a estudios que exploraron el océano y los confines del universo.

Nature, además, incluyó la defensa de políticas de salud pública por parte de una funcionaria de Estados Unidos. Se trata de...