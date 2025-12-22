Los 10 avances más importantes en ciencia en 2025, según la revista Science

En 2025, las energías renovables superaron al carbón como fuente de electricidad en todo el mundo. Foto: ANLA

El crecimiento “aparentemente imparable” de las energías renovables, la terapia de edición genética, los nuevos medicamentos para la gonorrea y el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, hacen parte de la lista de los avances científicos más importantes de 2025, elegidos por la revista Science, una de las más prestigiosas y antiguas del mundo. En total, la revista eligió días hechos que marcaron este año, donde las energías renovables se llevaron el primer puesto.

Para la revista, fundada en 1880, el crecimiento de la energía proveniente...