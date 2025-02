Los científicos han descubierto que el núcleo interno de la Tierra está cambiando

Este descubrimiento resuelve un debate de muchos años: los cambios en las ondas sísmicas no se deben solo a que el núcleo interno gire a distinta velocidad, sino también a que su forma y estructura cambian con el tiempo. /Getty Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se sabe que la Tierra está compuesta de cuatro capas principales, comenzando con un núcleo interno en el centro del planeta, envuelto por el núcleo externo, el manto y la corteza. El núcleo interno es una esfera sólida formada por metales de hierro y níquel de aproximadamente 1.221 kilómetros de radio. Allí la temperatura alcanza los 5.400 grados Celsius. Desde hace décadas, los científicos han observado que las ondas sísmicas de los terremotos que atraviesan el núcleo interno varían con el tiempo, lo que sugiere que este no se mantiene estático.

Un estudio reciente publicado en Nature confirmó que, en las últimas décadas, el núcleo interno primero rotó más rápido que el resto de la Tierra y luego desaceleró.

Es decir, en algunas décadas, ha girado más rápido y, en otras, más lento. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron datos de terremotos ocurridos en las Islas Sandwich del Sur entre 1991 y 2023, observando cómo sus ondas sísmicas atravesaban el núcleo y llegaban a estaciones en América del Norte.

Al ampliar el análisis, los científicos notaron algo curioso: las señales sísmicas cambiaron en una de las estaciones (YKA) entre 2004 y 2008, pero no en otra (ILAR). Esto sugiere que no solo la rotación del núcleo influye en estos cambios, sino que también hay modificaciones en su estructura más cercana a la superficie, lo que altera el camino de las ondas. Este descubrimiento resuelve un debate de muchos años: los cambios en las ondas sísmicas no se deben solo a que el núcleo interno gire a distinta velocidad, sino también a que su forma y estructura cambian.

La causa más probable del cambio estructural es la interacción entre el núcleo interno y el externo. “Se sabe que el núcleo externo fundido es turbulento, pero no se había observado que su turbulencia perturbara a su vecino, el núcleo interno, en una escala de tiempo humana”, dijo John Vidale, catedrático de Ciencias de la Tierra en el Colegio de Letras, Artes y Ciencias Dornsife de la Universidad del Sur de California e investigador principal del estudio, citado por esa institución. “Lo que estamos observando en este estudio por primera vez es probablemente que el núcleo externo perturba al núcleo interno”, agregó.

Hasta ahora, se sabía que el núcleo externo tenía un comportamiento caótico, pero nunca se había observado que esta turbulencia afectara directamente al núcleo interno en escalas de tiempo humanas.

Según Vidale, este estudio es la primera evidencia de que el núcleo externo puede influir en los cambios del núcleo interno. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para comprender mejor lo que sucede en las profundidades de la Tierra, lo que a su vez podría ayudar a explicar mejor cómo se generan y evolucionan tanto el campo magnético como el flujo de calor dentro del planeta.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬