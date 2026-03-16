Los científicos que quedaron en el limbo por una decisión del Ministerio de Ciencias

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un rol clave en el OCAD: es la Secretaría Técnica.
Foto: El Espectador
El pasado viernes, el Ministerio de Ciencias hizo un anuncio que buena parte del sector estaba esperando: abrió tres nuevas convocatorias públicas por un valor de más de COP 900 mil millones. En un país donde la ciencia siempre está en la cola del presupuesto,...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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