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Los científicos que quedaron en el limbo por una decisión del Ministerio de Ciencias

El Ministerio de Ciencias, encabezado por Yesenia Olaya, tomó una decisión que tiene en la incertidumbre a buena parte de la comunidad científica en Colombia: detuvo el proceso de varios proyectos de investigadores que esperaban recibir recursos provenientes de regalías. Su justificación es un concepto del DNP, que ha causado discordia en el sector. Desde esa entidad señalan que no es vinculante.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
16 de marzo de 2026 - 11:40 p. m.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un rol clave en el OCAD: es la Secretaría Técnica.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un rol clave en el OCAD: es la Secretaría Técnica.
Foto: El Espectador

El pasado viernes, el Ministerio de Ciencias hizo un anuncio que buena parte del sector estaba esperando: abrió tres nuevas convocatorias públicas por un valor de más de COP 900 mil millones. En un país donde la ciencia siempre está en la cola del presupuesto,...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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fredy quintero(80823)Hace 8 minutos
Demandar las decisiones administrativas es la salida, para este gobierno politiquero y demagogo... engañar la gente durante 3 años, al cabo de los cuales no respeta sus propios procesos...............
Will Cotrino(c0nh6)Hace 18 minutos
Como científico investigador doy fe que la ciencia y tecnología del país pasa por momentos muy oscuros gracias a la improvisación e inoperancia de Minciencias.
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