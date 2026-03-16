Los científicos que quedaron en el limbo por una decisión del Ministerio de Ciencias

El Ministerio de Ciencias, encabezado por Yesenia Olaya, tomó una decisión que tiene en la incertidumbre a buena parte de la comunidad científica en Colombia: detuvo el proceso de varios proyectos de investigadores que esperaban recibir recursos provenientes de regalías. Su justificación es un concepto del DNP, que ha causado discordia en el sector. Desde esa entidad señalan que no es vinculante.