Los dientes de nuestros antepasados cuentan cómo eran las sociedades antiguas

Valle de Éufrates, en Siria. Foto: Universidad Autónoma de Barcelona

En lo que hoy es Siria se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes para la ciencia, que ha permitido estudiar a sociedades antiguas y algunas de sus dinámicas. Se trata del Valle de Éufrates, en donde se ha encontrado restos de personas con miles de años de antigüedad.

Una reciente investigación, publicada en Scientific Reports, analizó 71 dientes de personas que hicieron parte de los asentamientos humanos que ocurrieron allí entre 11.600 y 7.500 años atrás.

La razón por la que esta época, conocida como el Neolítico, es porque durante esos años empezaron a darse los primeros asentamientos permanentes de personas. Y con estos, cambios cruciales en las formas de vida, como los métodos para obtener alimentos o la forma en la que se organizan las comunidades.

El análisis de estas piezas dentales, que requiere de algunos químicos y observaciones en laboratorio, permitió a los científicos reconstruir parte de esta historia. En Neolítico temprano, las primeras comunidades empezaron a construir los asentamientos permanentes y a construir una suerte de pertenencia con lugares específicos. El objetivo, de acuerdo con el artículo, era tener prácticas y rituales que “fomentaran la cohesión social”.

Sin embargo, las dinámicas empezaron a cambiar con los años. Hacia el Neolítico tardío (es decir, más cerca de los 7.500 años atrás), empiezan a identificarse dinámicas de movilidad y conexión con comunidades cercanas.

Los hallazgos de los científicos también les permitieron identificar el rol fundamental que tenían las mujeres en esas nuevas dinámicas. De cada seis personas foráneas en una comunidad, cinco eran mujeres, sugiere el análisis de las piezas dentales encontradas. Esto quiere decir que eran ellas quienes viajaban y establecían conexiones con otras comunidades.

Además, también analizaron la forma en la que eran incluidas las personas cuando llegaba a estas nuevas comunidades, basándose en los rituales funerarios. Para los científicos, se trataba de comunidades inclusivas con quienes llegaban de otros lugares.

Para plantear esto, el análisis se centró en que las personas eran enterradas en lugares y posiciones similares a las de los locales, sin ninguna distinción, como se ha identificado en otras comunidades antiguas, con dinámicas más excluyentes hacia los foráneos.

