Los elefantes tienen bigotes, pero son diferentes a los de otros mamíferos

Imagen de referencia. Los investigadores descubrieron que los bigotes de los elefantes están invertidos en comparación con los de otros animales. Foto: Zoológico de Schönbrunn / EFE - DANIEL ZUPANC

Una investigación publicada en la revista Annals of the New York Academy of Sciences sugiere que, aunque la trompa del elefante ha sido ampliamente estudiada, la región de su boca no ha recibido la misma atención. En específico, el artículo se refiere a sus bigotes, denominados vibrisas faciales. Mientras que las vibrisas mistácias se ubican en el labio superior, las vibrisas submentonianas están en el inferior.

Los científicos se plantearon dilucidar, entre otras inquietudes, la forma que tiene la boca del elefante, la longitud y la densidad de sus bigotes y si estos se diferencian de los de otros mamíferos. Para ello, tomaron fotografías y muestras de tejido post mortem de elefantes africanos machos y grabaron en tres días distintos a cinco elefantes asiáticos del Jardín Zoológico de Berlín, mientras se alimentaban. Esto último también se hizo con el fin de analizar la preferencia por un lado u otro que tienen los animales para llevar la comida hacia su boca y determinar si eso influye en sus patrones de vibrisas faciales.

Lea también: John McFall, el primer astronauta con discapacidad física que llegaría al espacio

Los resultados arrojaron que las macrovibrisas de los elefantes, es decir sus bigotes más alargados hacia los lados, se encuentran alrededor de la punta de la mandíbula. En cambio, los cortos y orientados hacia el frente, las microvibrisas, están en la parte lateral y posterior de su rostro. Los investigadores descubrieron que los bigotes de los elefantes están invertidos en comparación con los de otros animales, pues los compararon con las vibrisas de las musarañas.

“A diferencia del patrón común observado en la mayoría de los mamíferos, las macrovibrisas del elefante están ubicadas centralmente, mientras que las microvibrisas del elefante están ubicadas en disposiciones laterales a lo largo de la región de la boca”, señala el artículo.

Le puede interesar: La exposición que trajo a los tiburones que habitan en Colombia al centro de Bogotá

Los elefantes que observaron mostraron preferencia por llevar la comida con su trompa hacia su boca por un lado, en vez del centro. Carla, uno de los ejemplares, “muestra microvibrisas más cortas y más abrasivas en el lado derecho que en el lado izquierdo” porque es, precisamente, por donde más se alimenta. Esto quiere decir que hay una relación entre lo que los investigadores llaman la “lateralización” y los patrones de los bigotes.

Además, los científicos hallaron que las vibrisas faciales de los elefantes no cuentan con la capacidad de moverse de manera independiente y se distinguen de las de los primates y los roedores en tanto que no tienen músculos intrínsecos.

Lea también: El proyecto que quiere mejorar el mapa de la Vía Láctea

Este hallazgo puede ser una prueba más de que “la boca del elefante se ha transformado en varios aspectos con respecto a la organización bucal ancestral de los mamíferos”, dice el artículo. “El labio superior y la nariz están fusionados a la trompa, la mandíbula inferior es alargada, pero lateralmente estrecha y le faltan los incisivos”. Con su estudio, los investigadores esperan abrir la discusión sobre las posibles causas de esta evolución.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬