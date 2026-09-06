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Los influencers encontraron una nueva obsesión (y fuente de dinero): la microbiota

La microbiota pasó de los laboratorios a Instagram y de ahí a los sobres que prometen mejorar la digestión, el metabolismo o ayudar a perder grasa. Pero no todas las promesas que circulan en redes son ciertas o tienen el mismo respaldo.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
06 de septiembre de 2026 - 02:01 p. m.
En el intestino habita una comunidad especialmente abundante y diversa. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 100 billones de microorganismos que mantienen una estrecha relación con nuestro organismo.
En el intestino habita una comunidad especialmente abundante y diversa. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 100 billones de microorganismos que mantienen una estrecha relación con nuestro organismo.
Foto: Getty Images - JDawnInk

Basta con una sencilla búsqueda en las redes sociales para entrar en una especie de gran supermercado digital donde los influencers hacen las veces de vendedores y la salud se convierte en el producto a vender. Allí hay de todo: probióticos, prebióticos y posbióticos en forma de suplementos, polvos y alimentos funcionales, además de las promesas que los acompañan. El discurso de los suplementos vitamínicos y proteicos en polvo, aunque todavía muy rentable, parece ya demasiado viejo frente a la última gran novedad del mercado del bienestar: la...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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