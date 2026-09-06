Los influencers encontraron una nueva obsesión (y fuente de dinero): la microbiota

En el intestino habita una comunidad especialmente abundante y diversa. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 100 billones de microorganismos que mantienen una estrecha relación con nuestro organismo. Foto: Getty Images - JDawnInk

Basta con una sencilla búsqueda en las redes sociales para entrar en una especie de gran supermercado digital donde los influencers hacen las veces de vendedores y la salud se convierte en el producto a vender. Allí hay de todo: probióticos, prebióticos y posbióticos en forma de suplementos, polvos y alimentos funcionales, además de las promesas que los acompañan. El discurso de los suplementos vitamínicos y proteicos en polvo, aunque todavía muy rentable, parece ya demasiado viejo frente a la última gran novedad del mercado del bienestar: la...