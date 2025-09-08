Los malabares que hace el cerebro para entender el sarcasmo

El sarcasmo ha acompañado al lenguaje humano durante miles de años. /Getty Foto: Getty Images - Victor Dyomin

En un capítulo de la tercera temporada de Los Simpson, el profesor Frink, ese loco y solitario científico, se acerca al Sr. Burns para mostrarle un nuevo y brillante invento:

Frink: “Mire, señor Burns, mi último invento: un detector de sarcasmo.”

Burns: “¡Oh, sí, maravilloso invento, muy útil!”

El aparato empieza a pitar y explota.

El sarcasmo puede ser un recurso ingenioso para relajar un momento difícil, como cuando sabemos que nuestro amigo jugó un pésimo partido de fútbol, pero al salir de la cancha, y en medio del silencio, le...