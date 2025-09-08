No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ciencia
Los malabares que hace el cerebro para entender el sarcasmo

El sarcasmo no solo es un juego de palabras ingenioso: es un verdadero malabarismo mental. Un grupo de científicos argentinos estudió por primera vez en español qué áreas del cerebro se activan cuando entendemos frases sarcásticas. Sus hallazgos muestran que esta forma de comunicación, tan cotidiana como compleja, depende de una red cerebral amplia que nos permite captar intenciones ocultas, ironías y dobles sentidos.

Juan Diego Quiceno
08 de septiembre de 2025 - 06:53 p. m.
El sarcasmo ha acompañado al lenguaje humano durante miles de años. /Getty
Foto: Getty Images - Victor Dyomin

En un capítulo de la tercera temporada de Los Simpson, el profesor Frink, ese loco y solitario científico, se acerca al Sr. Burns para mostrarle un nuevo y brillante invento:

Frink: “Mire, señor Burns, mi último invento: un detector de sarcasmo.”

Burns: “¡Oh, sí, maravilloso invento, muy útil!”

El aparato empieza a pitar y explota.

El sarcasmo puede ser un recurso ingenioso para relajar un momento difícil, como cuando sabemos que nuestro amigo jugó un pésimo partido de fútbol, pero al salir de la cancha, y en medio del silencio, le...

